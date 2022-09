Reconoce AMLO haberse equivocado con propuestas a SCJN

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se equivocó con sus cuatro propuestas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que no buscan hacer justicia ni la transformación del país.

Durante La Mañanera, el titular del Ejecutivo hizo alusión, aunque no de manera explicita, de los ministros: Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara.

En este tenor, López Obrado recordó que por la trayectoria de estos personajes no tomó la decisión de reformar el Poder Judicial por completo; y buscar realmente que hubiera justicia en el país, pero erró.

“Llegó el momento que, incluso en México se optó por elegir a los jueces, a los ministros de la Corte. Entonces, se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma, pero dije: No, va a ser muy complicado (…) Dije: Voy a tener oportunidad de proponer a ministros —hice mi cuenta— más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué”, reconoció.

Dijo que no saber por qué los ministros que propuso para la SCJN cambiaron de parecer y están actuando más en función de los mecanismos jurídicos.

“Yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”.

Además, de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf ministros de la Suprema Corte a propuesta de AMLO, quienes seguramente declararán como inconstitucional el proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, López Obrador se refirió a jueces en algunos estados del país.

Entre ellos al juez Daniel Ramírez Peña; juez de Control, Sergio Rodarte Oliva en Zacatecas, juez de Control Carlos Gallegos Arellano; Paulina Iraís Medina Manzano, Jueza de Control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Guanajuato; juez Marco Antonio Ordórica Ortega, titular el Juzgado 2º de lo Penal en el Distrito Judicial de Bravos; Viviana Judith Juárez Vázquez, jueza 5ª de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California y el Juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien estuvo inmerso en las suspensiones provisionales y definitivas contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

