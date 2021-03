Rechaza Clara Luz haber participado en algún ilícito con Keith Raniere

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) responsable de haber filtrado un vídeo en el que se ve a Clara Luz Flores, candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León y puntera en las encuestas, mientras dialoga con Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, la aspirante salió aclarar el motivo de la reunión.

La abanderada de Morena afirmó que lo conoció durante un curso de superación personal y dijo desconocer los delitos cometidos por la organización, de los que agregó, no fue partícipe.

“El día de ayer denuncié a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente. No sólo no me respondió, sino que ahora presenta un vídeo de un encuentro con el dirigente de la organización NXIVM, un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos”.

Clara Luz Flores aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena

Clara Luz se deslinda de la secta Keith Raniere

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias Keith Ranierey fue condenado en octubre pasado a más de 120 años de prisión por delitos como tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil.

“Líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con los que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años”, precisó la candidata morenista.

Por tal motivo, la candidata de Morena Clara Luz Flores calificó como un error haber tomado un curso de superación personal.

“Que quede claro: no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta pero a diferencia tuya Adrián yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie”, señaló.

Clara Luz Flores lamentó que el candidato del PRI haya decidido primero difundir este video y no contestar a los señalamientos que le lanzó ayer por el caso de Mina. En su mensaje, enfatizó que no es igual que Adrián de la Garza Santos y precisó que una vez que llegue a ser gobernadora, las cosas van a cambiar.

“Les guste o no las cosas van a cambiar, que les quede muy claro que van a cambiar, desde aquí te digo Adrián ¡No somos iguales!”, puntualizó la candidata. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León adelantó que continuará denunciando de forma pública los actos de corrupción en los que estén involucrados Adrián de la Garza Santos y otros funcionarios.

