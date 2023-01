Rechaza AMLO haber recibido a Yasmín Esquivel y su esposo

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haberse reunido en días pasados con la ministra Yasmín Esquivel y su esposo, José María Riobóo, como lo indicaron algunas columnas periodísticas.

Durante La Mañanera, el titular del Ejecutivo federal negó haber tenido en las últimas fechas alguna comunicación con la ministra Esquivel Mossa.

"Es mentira (...) Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Rioboó, un profesional, de los estructuristas más importantes del país”, comentó.

Al ser cuestionado por La Verdad Noticias si éticamente es sostenible que la ministra Esquivel Mossa siga siendo parte del Poder Judicial del país luego de ventilarse el supuesto plagio de tesis, respondió que esto es parte de "campaña mediática".

