Rechaza AMLO aumentos de precios en energéticos

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó entre otras cosas el tema relacionado con el precio de la gasolina, diésel y gas en México; asimismo, abordó las tarifas de la energía eléctrica en nuestro país.

El presidente AMLO mencionó que si se fortalece a la CFE no habrá problemas con el abasto de energía, por lo que reiteró que revisarán contratos abusivos para ajustarlos.

"Si se fortalece la CFE no vamos a tener problemas de abasto de energía porque se engañó a la gente", dice AMLO.

AMLO afirma que no hay aumentos en precios de energéticos

Ajustes en precios de energéticos son sólo por cuestión de inflación afirma AMLO

Asimismo el mandatario señaló que está pendiente un ajuste en el precio del gas y aclaró que se cumple con el compromiso de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas del diesel, del gas y de la luz; no obstante, indicó, estos no han aumentado más que la inflación.

“Tenemos pendiente del ajuste en el gas que se resolverá pronto, pero en gasolinas, el diesel, en tarifas eléctricas no sólo hemos cumplido si no ha habido disminución en términos reales, eso para aclararlo, ofrezco disculpas, tengo que decirlo porque hay una campaña de desinformación en contra y tengo que informar a los consumidores, a la gente”, apuntó.

Por su parte, también en el marco de la conferencia en Palacio Nacional, el director General de CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), José Martín Mendoza Hernández, comentó que los costos de la energía eléctrica han tenido ajustes de acuerdo con el índice inflacionario, se ha cumplido con el mandato presidencial se no elevar los precios.

Todas las tarifas de la CFE salvo la doméstica de alto consumo y la de bajo, han tenido un incremento asociado al tema inflacionario, las demás un decremento por el efecto de lo que pasó en 2020 con la pandemia”, comentó.

Detalló que de acuerdo con los cargos de las tarifas eléctricas definidas por la CRE para los sectores industrial, comercial y doméstica se registraron distintas variaciones desde diciembre de 2018 y abril de 2021.

En los casos de los sectores industrial y comercial hubo variaciones a la baja; en tanto, aunque no fueron mayores a la inflación, en ese mismo periodo las tarifas domésticas de alto consumo incrementaron 41.1 por ciento y las de bajo consumo 8.6 por ciento.

La tarifa doméstica, en el acuerdo que se tuvo con Hacienda en diciembre de 2020, fue que se iba a tener un crecimiento anualizado 3.3 por ciento, que fue el mandato de no crecer más que la inflación.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, actualmente la tarifa doméstica ha experimentado un incremento acumulado súbito mensual del 0.2 por ciento para llegar al año a 3.3 por ciento.

Destacó que actualmente la tarifa doméstica promedio en México es 43 por ciento más baja que la de Estados Unidos; además que la CFE tiene 45.8 millones de clientes, de los cuales 40.7 son de servicio doméstico CFE.

También explicó que debido al confinamiento por COVID-19 se ha registrado un incremento en el consumo eléctrico en los hogares, por lo que debido a esa situación en muchos casos por el exceso de consumo se sobrepasó la tarifa en la que hay un subsidio, por lo que hay un ajuste en la tarifa.

