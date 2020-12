Reboot de “Walker” revela el primer vistazo de Jared Padalecki en la SERIE

Jared Padalecki se prepara para su primer proyecto fuera de Supernatural, el cual está oficialmente en marcha, un reboot de la serie de televisión Walker, Texas Ranger que originalmente protagonizó Chuck Norris.

Un adelanto de la serie se abrió camino en línea y ahora una foto del set ofrece un primer vistazo a Jared Padalecki con el traje completo de Texas Ranger y todo.

FIRST PIC OF JARED PADALECKI ON THE SET OF WALKER ⭐ pic.twitter.com/qtpauif7O9 — Walker Updates #WalkerIsComing (@cwwalkersource) December 4, 2020

La serie aparentemente será bastante diferente de la versión original como lo indica la narración del teaser con una línea sombría y solitaria: "Durante mucho tiempo elegí el deber sobre la familia, hasta que un día eso no era una opción".

Junto a Padalecki en la próxima serie está Keegan Allen como Liam Walker, con el ex alumno de The X-Files y Sons of Anarchy, Mitch Pileggi como Bonham Walker, el padre de Walker, y Lindsey Morgan de The 100 como Micki, la compañera de Padalecki.

Lindsey Morgan, Keegan Allen y Mitch Pileggi se unen al elenco deWalker, Texas Ranger

La esposa de Jared Padalecki en la vida real, Genevieve Padalecki, también ha sido elegida para la próxima serie como la difunta esposa de Cordell Walker y la interpretará en flashbacks a lo largo de la serie.

¿Qué sabemos del reboot de Walker?

Como te informamos en La Verdad Noticias, la serie fue anunciada por primera vez en septiembre de 2019, y The CW comenzó la producción en enero de este año.

Se espera que Walker debute en The CW en enero de 2021, actualmente está programada para los jueves por la noche a las 8 / 7c. Puede consultar la sinopsis oficial a continuación.

"WALKER, una reinvención de la serie de larga duración" Walker, Texas Ranger ", está protagonizada por Jared Padalecki (" Supernatural ") como Cordell Walker, un viudo y padre de dos hijos con su propio código moral, que regresa a Austin después de estar encubierto durante dos años, solo para descubrir que hay un trabajo más duro por hacer en casa. Intentará volver a conectarse con su hijo creativo y reflexivo (Kale Culley, "Yo, yo mismo y yo") y su hija adolescente testaruda y algo rebelde (Violet Brinson, "Sharp Objects") y navegar por los enfrentamientos con su familia: un hermano de la ADA (Keegan Allen, "Pretty Little Liars") que intervino durante la ausencia de Walker, su perceptiva madre (Molly Hagen, "Herman's Head") y su ranchero tradicional padre (Mitch Pileggi, "The X-Files"). El ex colega de Walker es ahora su Capitán Ranger, (Coby Bell, "The Game"). Walker encuentra un terreno común inesperado con su nueva pareja (una de las primeras mujeres en Texas Rangers 'historia) interpretado por Lindsey Morgan ("Los 100"), mientras crece cada vez más y sospecha de las circunstancias que rodearon la muerte de su esposa. El programa también está protagonizado por Jeff Pierre como Trey Barnett. WALKER está escrita y producida por Anna Fricke (“Being Human”, “Valor”), y producida por Dan Lin y Lindsay Liberatore y Jared Padalecki. WALKER es de CBS Television Studios en asociación con Rideback".

Anteriormente, Walker, Texas Ranger se transmitió durante ocho temporadas y exactamente 201 episodios en total, una hazaña que Jared Padalecki no debería tener problemas para igualar después de sus años en Supernatural.

