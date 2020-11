Rebelión en el PAN: Damián Zepeda tacha de incongruente aliarse con el PRI

Tras la confirmación de una alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para la gubernatura del estado de San Luis Potosí, el senador panista Damián Zepedacalificó como una incongruencia por parte de su partido.

A través de su cuenta de Twitter, el exdirigente nacional del PAN dijo que aliarse con el PRI en algunas gubernaturas no es algo que lo represente.

El legislador mostró en sus redes sociales el convenio de coalición que firmó su partido con el PRI y PRD y el partido local Conciencia Popular para las elecciones en San Luis Potosí, lo cual -dijo- no avala.

“Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa”, externó el senador.

Esta semana, la Comisión Permanente del PAN avaló que sus direcciones estatales busquen hacer alianza con todos los partidos políticos, excepto con Morena. Con lo que se abre la puerta para ir junto al PRI en los próximos comicios.

Senador se avergüenza del PRIAN

Al menos en ocho entidades, los panistas y priistas avanzan en convenios de coalición para derrotar a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en las votaciones a gobernador, congresos locales y alcaldías.

Algunos estados donde ya avanzaron son San Luis Potosí, Zacatecas, donde lidera las encuestas el morenista David Monreal Ávila, Baja California Sur y Colima.

Convenio de alianza entre PAN y PRI en San Luis Potosí

Cabe destacar que en el PRD también está buscando coaliciones con el PRI y PAN en Baja California y Michoacán.

“En Baja California Sur se está platicando una alianza PRI, PAN, PRD; todavía estamos revisando las candidaturas. Aún no hay nada concreto, con la idea de una alianza PRI, PAN, PRD, igual que en Michoacán”, dijo el dirigente perredista Ángel Ávila.

