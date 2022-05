Reaparece Andrés Roemer, dice que no huyó de la justicia, si no de la injusticia

El exdiplomatico Andrés Roemer, acusado por violación y abuso sexual, reapareció con un video publicado desde su canal de Youtube, en el que afirma su inosencia y además resalta que las pruebas que lo inculpan, han sido fabricadas.

En el clip, menciona que no ha tenido acceso a las carpetas de investigación que se le han adjudicado, a excepción del caso de la joven Monserrat Ortiz, en el que afirma no haber estado en México, si no en Dallas con su familia.

“Yo no estaba en el lugar y a la hora donde colocan los hechos”, manifestó el empresario en el video que dura poco más de 4:00 minutos.

¿De que se acusa a Andrés Roemer?

Él comunicador huyó a Israel para evitar su captura

Luego de que más de 36 mujeres interpusieron una demanda, en contra del escritor Andrés Roemer, la Fiscalía General del Estado de México, giró una orden de aprehensión en su contra, sin tener buenos resultados, ya que se dió a la fuga al país de Israel en Tel Aviv.

Según la FGE, se han presentado 6 demandas formales, sumadas a las denuncias realizadas en redes sociales por un colectivo de mujeres mexicanas periodistas, sumadas a otras 60 denuncias públicas y anónimas, como se informó anteriormente en La Verdad Noticias.

Hasta el momento, el Gobierno de México a través de las instancias correspondientes y en coordinación con la Interpol, ha solicitado tres órdenes de extradición y fichas rojas para lograr su captura.

Inauiqetud por que siga libre Andrés Roemer

Mujeres violentadas, buscan justica

Ante las denuncias, las mujeres víctimas del comunicador temen porque aun siga violentando a otras féminas, por lo que se han hecho múltiples movimientos para exigir que el Gobierno Méxicano logre su detención.

Mujeres de entre 18 y 42 años han relatado en redes sociales, los abusos que sufrieron a manos de Roemer, y aseguran que utilizaba su posición económica para prometer ofertas de trabajo a mujeres.

Gracias a estos testimonios, se sabe que los abusos se llevaron a cabo en la vivienda del imputado, en la colonia roma, asimismo en su carro y hasta en ocasiones en San Francisco, cuando aún fungía como Cónsul, por su parte la FGE, asegura que seguirá trabajando en la extradición de Andrés Roemer.

