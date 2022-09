Raúl Paz rompe silencio tras su salida del PAN para unirse a Morena

Tras su salida del Partido Acción Nacional para unirse a Morena, el senador Raúl Paz Alonso, aseguró que en PAN le "cerraron todas las puertas", y en especial a partir de la muerte del político poblano Rafael Moreno Valle.

El legislador yucateco, quien en días pasados se unió al partido guinda en medio del debate por la permanencia del Ejército Mexicano en las calles, apuntó que en Acción Nacional ya no tenía ningún futuro.

“Yo quería seguir trabajando por Yucatán…"Me voy agradecido por lo que me dieron y lo que aprendí, pero ya no había más", declaró. Asimismo, señaló que no le avisó al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal de su decisión.

Raúl Paz se unió a Morena

El senador fue recibido en Morena.

En entrevista para El Universal, el senador reveló que tuvo ofrecimientos del Partido Verde y de Movimiento Ciudadano así como de Morena, pero aclaró que decidió irse con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador porque será un enlace con el sector empresarial en el país y en Yucatán.

Tras unirse a la bancada de Morena, Paz Alonso adelantó que se reunirá con cuadros del Movimiento Regeneración Nacional en Yucatán, entre ellos Rogerio Castro Vázquez, actual Secretario general del Infonavit y Joaquín Díaz Mena, delegado de Bienestar en Yucatán.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 20 de septiembre, el Partido Movimiento Regeneración Nacional, le dio la bienvenida al legislador yucateco, quien pasó de formar parte de la bancada panista, a sumarse al “lado correcto de la historia”, como lo indicó el presidente de Morena a nivel nacional, Mario Delgado.

Raúl Paz Alonso biografía

Nació en Mérida, Yucatán.

Raúl Paz Alonzo nació en Mérida, Yucatán, y tenía al menos dos décadas identificado con el Partido Acción Nacional (PAN) del cual fue dirigente estatal. Ha sido diputado federal y local. En 2018 se convirtió en senador, también de Acción Nacional. Fue este septiembre que el senador anunció su paso a Morena.

