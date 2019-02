¿Ratero? Fuerte insinuación hacia AMLO presidente por parte de Loret de Mola

El periodista Carlos Loret de Mola de nueva cuenta se le fue a la yugular al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el alto precio del combustible, señalando que el mandatario nacional se embolsa 2 mil millones de pesos al mes.

Apenas el pasado 6 de febrero, Loret de Mola escribió una columna en el espacio que tiene en las páginas del periódico El Universal, en ella mencionaba que Andrés Manuel López Obrador no quería bajar el precio de la gasolina para seguir cobrando el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pero, al parecer lo escrito en dicha columna editorial no le habría sido suficiente al periodista mexicano, pues tan solo un día después de la publicación de dicho contenido, subió un video en el cual explicaba el por qué no le convenía a Andrés Manuel López Obrador bajar el precio de la gasolina en México.

En dicho video, Carlos Loret de Mola lanza el cuestionamiento al presidente acerca de su supuesta falta de compromiso por asumir un parámetro para bajar el precio del combustible ahora que eliminaron el subsidio al monto de la gasolina.

Así mismo, el periodista reiteró que Andrés Manuel López Obrador incluso; prefiere evadir el tema antes de responder si impulsará alguna estrategia que baje inmediatamente el costo, ahora que no existe un impuesto que debe seguirse cobrando.

En palabras de Loret de Mola:

“En medio de tantas horas de conferencia de prensa hablando de combustibles, huachicol, desabasto y gasolina, hay algo que el gobierno del presidente López Obrador no ha dicho o no ha querido decir, sobre todo no le conviene atraer la atención a ello: cuál va a ser su política para el precio de las gasolinas”.

Para finalizar, el joven periodista; Loret de Mola dijo que Andrés Manuel López Obrador continuará embolsándose 2 mil millones de pesos al mes hasta que no impulse una estrategia que regule el precio del combustible, situación, que a decir de Loret de Mola está lejos de suceder.

Con información de Facebook @LoretCarlos, El Universal y La Neta Noticias.

