Quienes votaron por Vicente Fox deberían sentir pena: AMLO al recordar fraude

El presidente dejó en claro que no le tiene odio al ex mandatario Vicente Fox.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó este jueves que el ex presidente, Vicente Fox Quesada, confesó haber participado en el fraude electoral de 2006. En ese sentido, dijo “debe darle pena a los que votaron por él”.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dio a conocer que la izquierda alegó fraude en las elecciones que llevaron a Felipe Calderón Hinojosa al poder. Pues apuntó que en una entrevista Fox Quesada dijo que él personalmente había participado en acciones para frenarlo.

"Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de qué iba a haber un cambio y siguió con lo mismo y con el agravante de que dirige un fraude electoral", indicó este 2 de junio el presidente de México.

AMLO se pronuncia sobre Vicente Fox

#ConferenciaPresidente. Lee @lopezobrador_ un tuit de Vicente Fox. Afirma que no odia al ex presidente. Más bien mucha gente se debe haber decepcionado por pensar que Fox encabezaría un cambio. pic.twitter.com/OrAJiqkJTL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 2, 2022

López Obrador indicó que el panista aplicó durante su sexenio las mismas políticas de Carlos Salinas. Incluso, recordó que algunos funcionarios estuvieron en puestos de primer nivel en ambos sexenios.

"Esa política que ellos impulsaron produjeron el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo”, apuntó el mandatario.

Por otro lado, agregó que no le tiene “odio” al ex presidente Vicente Fox Quesada a pesar de “traicionar la democracia” y dirigir un fraude electoral desde la presidencia de México. “¿Ustedes creen que yo tengo odio hacia Fox? No, para nada, le debe de dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó que iba a haber un cambio y siguió con lo mismo”, dijo la mañana de este jueves.

¿Cuál es la profesión de Andrés Manuel López Obrador?

Asumió el cargo como presidente en diciembre de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. En La Verdad Noticias te recomendamos: AMLO responde a Vicente Fox tras críticas por su tercer año de gobierno.

