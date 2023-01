Quienes acusan a Yasmín Esquivel de plagio están metidos en la corrupción: AMLO

Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que quienes acusan de plagio a la ministra Yasmín Esquivel Mossa “están metidos en la corrupción”.

Aunque reiteró que su postura es esperar que la UNAM determine si fue plagio o no, el primer mandatario dijo que los acusan no tienen autoridad moral.

“A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección, salen estos asuntos, o sea es, yo padecí de un proceso de desafuero, cada vez que hay una injusticia así pues no me gusta porque es politiquería, por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”, indicó.

López Obrador señaló que en este caso es aplicable la expresión de “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”.

“El que acusa de plagio, o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finisímas personas, se les olvida todo”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy