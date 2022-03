¿Quién es Sandra Cuevas? alcaldesa que lanzó desde su balcón pelotas con dinero

El nombre de Sandra Cuevas se ha convertido en tendencia en los últimos días y ella ha estado envuelta en polémica, pero ¿quien es? Se trata de la alcaldesa de Cuauhtémoc, de la CDMX, quien presuntamente lanzó desde el balcón de su oficina pelotas con billetes de 500 pesos.

Pero esta no es la primera vez que la mujer ha causado controversia y en La Verdad Noticias te contaremos más acerca de ella. Sandra Xantall Cuevas Nieves tiene 35 años, pero a pesar de su edad lleva una larga trayectoria en la política.

Estudió comercio en la Universidad del Valle de México, más tarde continuó su formación en el Centro de Estudio Jurídicos, actualmente es una empresaria, activista y política. Es fundadora del proyecto “Por un México Bonito”, la cual está a favor de los derechos de la niñez, además tiene una galería de arte y una empresa de eventos.

Inesperadamente Cueva ganó las elecciones del 6 de junio del 2021, representando a la coalición “Va por México'', formada por el PRI, PAN y PRD. Sin embargo, tiempo atrás también se le relacionó con el coordinador de Morena en el Senado. Además hace unos años se mostró como una seguidora del presidente AMLO.

Pese a su indiscutible victoria en las elecciones, durante sus siete meses en el cargo ha recibido múltiples críticas, además cada vez surgen más incógnitas sobre ella sin resolver.

Su más reciente polémica se dio días atrás, cuando se convocó a una manifestación en la explanada frente al edificio de la alcaldía para manifestarse en contra de su administración.

En ese mismo lugar “mágicamente” aparecieron decenas de personas que la apoyaban, pero en varios videos que empezaron a circular en redes sociales se aprecia como la alcaldesa lanza a las personas varias pelotas rojas desde su balcón, en las cuales presuntamente habían billetes de 500 pesos pegados.

Lo que llama la atención es que la alcaldesa se ha negado a hablar al respecto y lo único que ha dicho es que ella solamente lanzó pelotas a las personas que la apoyan.

Pero la situación no acaba ahí, pues un comunicado lanzado por su oficina desató la furia de los ciudadanos, pues la administración calificó como “fallida” la manifestación en su contra. Mientras que los ciudadanos acusan a la alcaldesa de acallar protesta con música, acarreados y billetes de 500 pesos

Polémicas de la alcaldesa de la CDMX

Lleva siete meses de administración pero ya ha estado envuelta en polémicas

Esta no es la única polémica en la que ha estado envuelta, en octubre empezó a circular una entrevista a la alcaldesa, donde ella asegura que “no le gustan los pobres”. “A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres”, señaló en aquella ocasión.

La situación no acaba ahí, pues la alcaldesa Sandra Cuevas ha recibido graves acusaciones por parte de dos policías de la Ciudad de México, quienes aseguran que la mujer los agredió y los privó de su libertad. Ahora buscan imputar por los delitos de abuso de autoridades, lesiones y robo.

