¿Quién es Rosaura Mijangos?

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, difundió el décimo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en el que habla acerca de sus estrategias para presionar y cooptar a periodistas que lo han criticado, y en el que incluso llama “prostituta” a la periodista Rosaura Mijangos.

De esta forma, la mandataria postulada por Morena hizo caso omiso y desafió la decisión de un Juez de Distrito que concedió un amparo a “Alito”, que le impide difundir y publicar audios o fotografías sobre Moreno Cárdenas en su programa "Martes del Jaguar", así como mensajes digitales en las redes sociales y emitir declaraciones o comunicados alusivos al líder del tricolor.

Cabe señalar, como se informó en La Verdad Noticias, que 35 diputadas federales presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por la presunta comisión del delito de violencia política en razón de género.

¿Qué tiene que ver Rosario Mijangos con Alito Moreno?

Alito llama “prostituta” a la periodista Rosaura Mijangos.

El audio de un minuto con 30 segundos que subió Sansores San Román, arremete en contra de periodistas, sin embargo, 'Alito' Moreno menscionó a algunos que sí son sus "brothers".

“Yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers, Rafael Cardona, Antonio Navalón… ¿quién otro? Ciro Gómez Leyva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navalón: ¡rájale la madre a tal hijoeputa, un vergazo...

Ya te lo dije, yo porque no he querido ser un hijo de la chingada… Te pone un madrazo. Te pone un putazo Rosaura Mijangos, ¿cómo no vas y le tomas foto? ‘Esta es una prostituta’, y vas a ver tú si vuelve a sacar algo. (…) Yo no soy periodista, pero soy político, y sé lo que más duele”, subraya el líder del PRI.

Rosario Mijangos, directora y productora de Telesur, cadena informativa de Campeche con presencia en los estados de Quintana Roo y Yucatán, al parecer, no mantiene una relación con el priísta, a fin de mantener un intercamvio de difusión de programas políticos.

'Alito' Moreno y los polémicos audios

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y la guerra de filtración de audios que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, emprendió en su contra desde hace un mes, se mantiene en medio de la polémica.

Es importante recalcar que el líder del tricolor ya había atacado al gremio periodístico. Ya que en uno de los audios filtradod por Sansores, se escucha presuntamente a 'Alito' Moreno hablar sobre los periodistas, en referencia a un comunicador popular a quien supuestamente le entregó dinero en un maletín.

“Siempre lo he dicho, al hijo de puta que se pasa de la raya, una vergüenza salvaje. A los periodistas no se les debe disparar, papá, deben morir de hambre", exclama en la última grabación emitida.

"A los periodistas hay que matarlos de hambre", expuso.

