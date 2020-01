¿Quién es Muñoz Ledo y por qué es tendencia en redes sociales?

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, es un político y diplomático mexicano, presidente de la Cámara de Diputados durante el periodo legislativo 2018-2019.

Dentro de sus cargos gubernamentales que ha ocupado Muñoz Ledo durante su trayectoria destacan, Subdirector de Educación Básica y Tecnológica de la SEP, Subsecretario de la Presidencia de la República, Subdirector de IMSS y Secretario del Trabajo y Previsión Social.

Además de ser Secretario de Educación Pública y Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las gestiones de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado.

Apropósito del debate sobre la migración, juzga tu mismo esta evidencia que circula en redes sociales. pic.twitter.com/Vc6fErG7yi — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 22, 2020

Muñoz Ledo fue también precandidato presidencial en las elecciones internas del PRI de 1976, en las cuales Luis Echeverría designó a López Portillo. Seis años más tarde, en 1982, nuevamente se postuló como precandidato presidencial del PRI, aunque finalmente el presidente López Portillo designó como candidato a Miguel de la Madrid.

Fue miembro del PRI hasta que salió de sus filas y fundó, junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, la corriente democrática que más adelante se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual llegó a ser su presidente nacional.

La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, es una violación al Art 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito.

Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 21, 2020

En agosto de 1991 Muñoz Ledo contendió por la gubernatura del estado de Guanajuato, representando al Partido de la Revolución Democrática, donde enfrentó a Vicente Fox del Partido Acción Nacional y a Ramón Aguirre Velázquez del Partido Revolucionario Institucional. Perdió.

Finalmente en el año 2000, pudo contender por la Presidencia de la República Mexicana como candidato del entonces Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ahora inexistente, pero al ver su fracaso rotundo, declinó a favor de Vicente Fox, asegurando que México necesitaba un cambio de régimen.

A raíz del triunfo histórico de la izquierda mexicana en las elecciones presidenciales de 2018, Muñoz Ledo ha afirmado que con ello se acabaría el ciclo neoliberal que druó 30 años en México y el cual, generó exclusiones y una vasta desigualdad, dijo.

¿Por qué Muñoz Ledo es tendencia en redes sociales?

Desde su distanciamiento con Vicente Fox en 2006, derivado de la supesta intervención del panista en las elecciones, Muñoz Ledo ha mantenido una relación cercana con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional; así lo marca el Artículo 11 de la Constitución y el Acuerdo Migratorio de Marrakech del cual México fue activo promotor y que establece la migración "ordenada, segura y regular" — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 19, 2020

Por ello, el día de ayer durante la presentación sobre lo que pasa en la frontera sur de México de Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Muñoz Ledo se mostró decepcionado del partido del cual ahora forma parte, luego de que le negaron la palabra para manifestarse de lo que él mismo calificó como una "salvaje represión a los migrantes".

“Se comportaron todos como criados y criadas, fue denigrante, me decepcionaron profundamente. Viven en el pánico. Todos votaron en contra de mí mecánicamente, es increíble”, declaró Muñoz Ledo tras lo sucedido en San Lázaro.

El político mexicano aseguró al Universal que la reacción de los diputados se debe a “un favor pedido por Estados Unidos, y México viola derechos humanos”.

Por ello y tras ponerse en duda a Morena como un partido democrático, Muñoz Ledo afirmo para el Universal que si no lo es, él no sale del movimiento, “Morena se sale de mi corazón, de mi ilusión, y eso me da una pena inmensa”.

