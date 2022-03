¿Qué sabe AMLO sobre el paradero de Inés Gómez Mont?

Durante la mañana de este martes 1 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, fue cuestionado sobre el paradero de Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia desde hace más de cinco meses.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias, recientemente se indicó que la presentadora ya había llegado a la Ciudad de México pero dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.

Fue la ex suegra de la conductora quien reveló que Gómez Mont ya está en CDMX e indicó que se está refugiando con apoyo de sus familiares. Además se señaló que la acusada habría regresado al país para revelar los nombres de los culpables.

¿Qué sabe AMLO del paradero de la ex conductora?

El presidente reveló que desconoce el paradero de la famosa

Al ser cuestionado durante la conferencia de prensa de este 1 de marzo, sobre el paradero de la ex conductora el presidente indicó que no tenía información sobre la situación legal de Gómez Mont, indicando que es a la FGR a quien le toca investigar el caso.

“No tengo información, eso lo ve la Fiscalía” indicó el funcionario.

Así mismo indicó que confía en que el fiscal Alejandro Gertz Manero, hará bien su trabajo. “Corresponde a la Fiscalía atender este asunto y le tenemos confianza siempre lo digo, lo repito al fiscal Alejandro Gertz Manero”

¿Qué ha pasado con Inés Gómez Mont 2022?

La ex conductora está prófuga de la justicia

La conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, habrían cometido delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos públicos y peculado, de tal manera que ambos tienen órdenes de aprehensión, por lo que huyeron del país.

Pero al parecer la ex conductora Inés Gómez Mont, está cansada de huir y se dice que regresó a México, para hablar con las autoridades y revelar los nombres de los culpables, sin embargo no se ha emitido información oficial y el presidente AMLO ha indicado que no tiene información al respecto.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!