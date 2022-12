Que no se deje la investigación sobre atentado a Ciro Gómez Leyva, solicita AMLO a Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo no dejar la investigación sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva, pues dice que es un asunto importante y quiere seguir informando sobre el caso.

"Le pido que no se deje la investigación con Ciro Gómez porque yo quiero estar informando aquí, es un asunto muy importante, pero no lo podemos dejar ninguna sospecha (...) queremos saber que realmente sucedió, no lo vamos a dejar sin atención y no solo por tratase de este asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, lo hacemos en todos los casos de Cero Impunidad y en el caso de los lamentables asesinatos a periodistas".

Al tomar la palabra, Sheinbaum reiteró que se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos que, participaron en el atentado contra el periodista, así como la ubicación de los autores materiales.

