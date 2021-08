De acuerdo con expertos que han realizado diversos análisis para responder la pregunta ¿Qué hizo durante su sexenio Felipe Calderón? ellos concluyeron a grandes rasgos que el sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México; y el periodo más violento de los últimos cincuenta años.

Señalan que el calderonismo fue determinado por los actores privados que asumieron funciones estatales y que se propusieron usar recursos políticos y económicos para mantener sus privilegios y aumentar su extracción de rentas.

Estos grupos privilegiados por el expresidente Felipe Calderón eran los grandes sindicatos corporativos, caciques regionales, empresas monopólicas y el crimen organizado.

¿Qué hizo durante su sexenio Felipe Calderón y qué reformas impulsó?

Felipe Calderón implemento algunos cambios durante su gobierno

A partir de 2006, durante el mandato presidencial de Felipe Calderón la democracia no sólo no se profundizó, sino que incluso hubo una regresión. Se consideran como fracasos no lograr el apoyo para crear un impuesto al consumo destinado al combate a la pobreza, permitir a las entidades que implementaran un impuesto local a la gasolina y diesel, ni modificar ordenamientos financieros para fortalecer la banca de desarrollo y promover la inversión.

Tampoco se aprobó el mando único policial, la creación de un nuevo código federal de procedimientos penales y el otorgamiento de autonomía a la Procuraduría General de la República.

Los cambios en las reformas estructurales que la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, muchas de estas estuvieron centradas en el ámbito económico por ejemplo la reforma laboral buscó entre otras cosas, el fortalecimiento de las PyMEs.

Asimismo Calderón consolidó la fiscal , la del sistema público de pensiones , la energética, y la de competencia. Hay que recordar que una reforma estructural, trata de establecer nuevas reglas del juego. Es una reforma de carácter permanente, pues los cambios que se establecen modifican el tejido de una economía.

¿Qué implica para un país que se lleven a cabo reformas estructurales?

Las reformas estructurales buscaron mejorar la economía

Las reformas estructurales son, en esencia, medidas que modifican el tejido de una economía, es decir, el marco institucional y regulatorio en el que operan las empresas y los particulares. Están diseñadas para reforzar la economía del Gobierno Federal y mejorar su capacidad para alcanzar su crecimiento potencial de forma equilibrada.

Una reforma estructural debe aplicarse cuando la economía a la que hace referencia presente desequilibrios de gran calado. Es decir, debemos aplicar una reforma de este tipo cuando la situación económica que presenta el país presenta problemas de magnitud, prolongados en el largo plazo.



¿Cómo se llama la Reforma Educativa de Felipe Calderón?

La Reforma Educativa de Calderón fue una de las de trascendencia en su gobierno

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, entre las aportaciones de Felipe Calderón a la educación esta la llamada ``La Alianza por la Calidad de la Educación” fue la Reforma Educativa con la que el Gobierno federal, se propuso impulsar una transformación.

La Alianza se propuso reformar los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente 3 factores: aprovechamiento escolar (medido a través de instrumentos estandarizados aprobados por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación), cursos de actualización (certificados de manera independiente) y desempeño profesional.

Entre las cosas que hizo durante su sexenio Felipe Calderón fue crear el Programa de Estímulos a la Calidad Docente.

