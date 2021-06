En la víspera de las elecciones 2021 en México, para muchos ciudadanos informados será importante conocer qué es el PREP en vivo (Programa de Resultados Electorales Preliminares) y de qué manera puede ayudar a la ciudadanía durante la jornada electoral de este 6 de junio.

Se espera que 93 millones de mexicanos y mexicanas se presenten a emitir su voto en las 162.869 casillas que serán distribuidas en las 32 entidades de la República Mexicana, para elegir a los nuevos 500 miembros de la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y más de mil 900 ayuntamientos.

Adicionalmente, 15 estados estarán eligiendo a su próximo gobernador, y como es de esperarse La Verdad Noticias te traerá toda la información. Por ahora te invitamos a conocer todo lo que debes saber sobre el PREP, la herramienta para observar los resultados preliminares de la elección.

¿Dónde consultar el PREP en vivo?

Sal a votar este 6 de junio.

De acuerdo con el portal interior del Instituto Nacional Electoral (INE), los primeros resultados de las elecciones podrán verse a partir de las 8:00 de la noche a través de los sitios web de los difusores del PREP: universidades, periódicos, radiodifusoras, televisoras y agencias de noticias.

La información del PREP no está disponible en tiempo real en la página web del INE, pero cualquier mexicano tiene acceso a la publicación de los datos preliminares seleccionando el vínculo para descargar la base de datos, que contendrá la información más actualizada que se haya recabado de las casillas hasta el último corte.

La base de datos con la información de todas las actas de casilla que se capturen en el PREP estará disponible a las 8:00 de la noche del día de la elección.

¿Qué es el PREP?

¿Ya ubicaste tu casilla?

Como ya habrás intuido, el PREP en vivo es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Gracias a este sistema, los y las ciudadanas pueden conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral.

¿Qué no es el PREP?

El PREP no presenta datos definitivos de la elección.

El PREP no es responsable de contar votos, solamente captura y publica la información que es asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Los representantes de cada partido político tienen una copia de esta acta, que pueden comparar con los datos del PREP.

Es importante aclarar que los resultados que se presentan en este sistema son preliminares, tiene un carácter informativo, no representan un cálculo de los resultados reales y no son definitivos, por lo que no tienen efectos jurídicos.

El PREP en vivo no es un cálculo de los resultados de las elecciones a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. Tampoco debe confundirse con el conteo rápido ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y determinan con precisión los resultados electorales.

