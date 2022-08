¿Qué dijo AMLO sobre la “quemada” de la Reina del Pacífico a Felipe Calderon?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) finalmente habló sobre lo que pasará con el ex presidente Felipe Calderón, después que Sandra Ávila Beltran, alías “La Reina del Pacífico”, lo relacionara con el narcotráfico.

Al ser cuestionado, sobre el caso y preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará los ingresos del ex presidente, López Obrador se deslindó de la situación, asegurando que la autoridad correspondiente se encargaría de la situación.

“Ya diste a conocer lo que declaró esta señora y ya la autoridad competente tiene que resolverlo”, respondió el presidente al periodista que lo cuestionó luego que la Reina del Pacífico revelara que Calderón tuvo nexos con los narcos.

Críticas de otros ex presidentes no afectan López Obrador

Sobre las declaraciones de Sandra Ávila Beltrán, 'La Reina del Pacífico', quien señaló a Felipe Calderón de tener vínculos con el narcotráfico y de utilizarla como chivo expiatorio, el presidente @lopezobrador_ dijo que "ya la autoridad competente tiene que resolverlo". pic.twitter.com/nEq3ZVkf3j — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 3, 2022

Respecto a las contante críticas que ha recibido por parte de Calderón, el presidente indicó que para él eso no representa ningún problema, pues él actúa con “moral y honestidad”

“No hay ningún problema, de veras, yo tengo un escudo...mi escudo protector es mi autoridad moral, es mi honestidad y mi ángel de la guarda es el pueblo”, comentó el mandatario.

El presidente pidió serenidad y no apoyar las peleas entre los políticos, pues comentó que mientras no se haya incurrido en actos ilícitos nadie debería de temer.

“Que cada quien esté tranquilo, no preocuparnos, hay que relajarnos, si está uno bien con la conciencia que es el principal tribunal no hay nada qué temer, ser congruentes, actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar, eso es lo más importante”.

Te puede interesar: AMLO: Testamento político es para que no haya ingobernabilidad en el país

¿Qué número de Presidente es AMLO en México?

El presidente tomó posesión en diciembre de 2021

Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio en el 2018 y deberá terminar su mandato en 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram