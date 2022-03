Quadri podría recibir sanción del INE por su discurso de odio; TEPJF lo ordena

El político mexicano será sancionado por sus actos discriminatorios/Foto: Noticias Acapulco

Gabriel Quadri, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) podría ser sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE), después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió al INE que a la brevedad dicte medidas cautelares contra el político por su discursio de odio.

Esto, derivado de una denuncia interpuesta por la legisladora Salma Luévano. Como te informamos en La Verdad Noticias, Quadri causó polémica por emitir un discurso de odio en sus redes sociales contra la política y activista LGBT+.

Así que en sesión privada, el pleno revocó parcialmente, por mayoría de votos, el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares presentada por Luévano, por supuestos actos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra por su identidad como mujer transgénero.

TEPJF rechaza decisión de INE y considera que Quadri sí debe ser sancionado

El panista realizó actos discriminatorios contra la diputada transgénero/Foto: Expansión

El INE declaró improcedente la solicitud por considerar que no se demostró la existencia "de una urgente e imperiosa necesidad" que las justificara. Además, señaló que las publicaciones denunciadas no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable, por lo que no se violentaban los derechos político-electorales de una persona o de un grupo.

Ante esta decisión, Luévano impugnó y argumentó, en esencia, que las expresiones sí van dirigidas a su persona y que constituyen mensajes discriminatorios que generan un discurso de odio en contra de la comunidad trans. En ese sentido, no pueden considerarse de naturaleza parlamentaria.

Además, tienen el objetivo de limitar su derecho al voto, en su modalidad de libre ejercicio del cargo, pues lo que el diputado federal pretende es frenar las iniciativas que se presenten, en materia de inclusión y reconocimiento, de los derechos de la población LGBT+.

A propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, el pleno de la Sala Superior del TEPJF revocó la determinación recurrida para efecto de que el INE, por lo que ha ordenado que sí se le sancione al diputado Gabriel Quadri por sus mensajes transfobicos.

¿Qué sanción se le impondrá a Quadri?

El diputado federal tendrá que acatar las sanciones que podrían imponerle/Foto: Político MX

Se ha pedido que el diputado federal retire algunos de los mensajes de Twitter denunciados y se abstenga de publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares en los que se empleen categorías susceptibles de ser discriminatorias.

Cabe recordar que Luévano, quien preside la Comisión de Diversidad, también presentó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, la cual está en proceso. Por lo que Gabriel Quadri podría recibir más sanciones.

