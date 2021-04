Provoca críticas #LordNalgadas; David Monreal manosea a una mujer

La actitud del candidato a la gubernatura de Zacatecas por la coalición “Juntos Haremos Historia", David Monreal Ávila provocó polémica en las redes sociales luego de que captarán en video al aspirante tocar con su mano derecha los glúteos de la maestra María del Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipala cuando realizaban una caminata.

La acción de quien ahora fue bautizado como #LordNalgadas fue grabada con un teléfono celular por un desconocido, que lo difundió en internet, provocando una cascada de críticas en las redes sociales, en el décimo sexto día de campañas electorales en Zacatecas.

En el video se puede apreciar cómo Monreal camina entre dos mujeres: a su izquierda la maestra María del Rocío Moreno Sánchez y a la derecha Crystal Pelayo, cercana al senador Ricardo Monreal Ávila, hasta hace unos días directora de Planeación y Trabajo Legislativo en el Senado de la República y actual candidata a diputada local por el XIV distrito electoral, también por “Juntos Haremos Historia”.

David Moreal toca glúteos de mujer y lo niega

#LordNalgadas toca glúteos de otra candidata de su partido

De pronto, David Monreal hizo un movimiento hacia atrás y a su lado izquierdo, para saludar de mano a un hombre de sombrero que le gritaba desde una banqueta. Enseguida el candidato a gobernador por Morena coloca la mano derecha en los glúteos de María del Rocío Moreno Sánchez, quien, sorprendida, instintivamente se lleva las dos manos a esa parte de su cuerpo.

Sobre el tema, Gerardo Flores, responsable del equipo de prensa de David Monreal, emitió un video de 35 segundos, que atizó más el debate, en el que apareció Moreno Sánchez para referirse al caso.

“Hola buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento (sic). El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, dice ahí la candidata.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por su parte, el candidato aseguró que dicha situación no ocurrió y están sacando de contexto las imágenes. Reiteró que el roce fue involuntario; añadió que si no habló antes es porque todo se trata de una mentira utilizada en la guerra sucia.

