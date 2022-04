Propuesta de reforma a la Ley Minera de AMLO ya está en el Congreso

Luego que la Cámara de Diputados rechazó la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la propuesta a la iniciativa de reformas a la Ley Minera fue presentada durante los últimos minutos del domingo, según confirmó el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

Durante la conferencia de prensa ofrecida al término de la sesión en el Palacio de San Lázaro en donde la reforma fue rechazada con 275 votos a favor y 223 en contra, el dirigente de Morena reveló que la propuesta de reforma para nacionalizar el litio y considerar a este mineral como un bien de la nación fue recibida por la Mesa Directiva.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, minutos antes de finalizar la votación en la Cámara de Diputados, el presidente se dijo blindado “contra la traición” con la propuesta a la Ley Minera con el cual se busca establecer que el litio sólo pueda ser explotado por el Gobierno de México y que es únicamente de los mexicanos.

Pese a que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aún no hace el anuncio oficial, el coordinador parlamentario de Morena dijo la noche del domingo que, “al parecer”, la iniciativa de reformas a la Ley Minera “ya está aquí”.

“Aún no la conocemos, vamos a verla, a analizarla, no la he leído, vamos a conocerla a detalle y ver qué artículos se propone reformar”, indicó Mier en entrevista con El Financiero.