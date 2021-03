Propone AMLO que FGR examine si candidatos tienen antecedentes penales.

Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a los partidos políticos de enviar una lista con los nombres de los candidatos que van a participar en el proceso de las elecciones 2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) con el fin de revisar si cuentan con alguna investigación abierta en su contra.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que las personas que tienen antecedentes penales no deben ser candidatos, incluso, recordó que cuando estos se registran deben presentar una carta de no antecedentes.

Elecciones 2021: Cargos que se disputarán

“Sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que, una vez que tengan a los candidatos, claro que le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si no están ahí en expedientes”, dijo.

Además, el presidente López Obrador señaló que, en tanto, su Administración se encuentra pugnando porque el proceso electoral que est�� en marche sea realizado de forma libre y se respete el voto de los ciudadanos.

La FGR estará participando para que no hayan fraudes en las elecciones 2021.

En ese tenor, el mandatario celebró que todos los gobernadores hayan aceptado el pacto por la democracia propuesto desde el Ejecutivo federal en aras de que las próximas elecciones sean limpias y libres. “Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo a favor de la democracia”, subrayó AMLO.

Agregando que no se debe pensar “que es pura faramalla, tenemos que hacer valer la democracia y convertirla en hábito porque con la democracia vamos a salir adelante, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie se va a sentir absoluto”, precisó.

Asimismo, el Presidente reiteró que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada, estará participando para que no existan fraudes, se aplique la ley y que, por primera vez haya elecciones limpias en México; pues de acuerdo con AMLO, en las últimas elecciones locales los gobernadores sí se metieron.

