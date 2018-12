Promete transición amorosa para la Semarnat a Mérida

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Ortíz Mena tomó posesión de las que ahora serán sus oficinas centrales en la ciudad de Mérida, y quien señaló que Yucatán es muy importante “porque finalmente un Presidente voltea a ver el sur sureste del país para hacer justicia histórica en cuestión social y ambiental”.

“Me siento muy afortunada de que me haya sido asignada la mejor ciudad de México. Mérida es una ciudad maravillosa, el yucateco es trabajador, todo el estado, la comida y el arraigo cultura, y el respeto al medio ambiente, no me imagino en ninguna otra ciudad a la Semarnat”, destacó.

Indicó que ya lleva varios meses viajando a la ciudad, por lo que es un honor llegar a vivir a la capital yucateca, “con la mejor gente que es el ambiental”.

Comentó que el cambio de será paulatino “tenemos que llegar poco a poco, vamos a ser un ejemplo de secretaría y vamos a hacer un traslado muy respetuoso de los derechos humanos, de quien se quiera venir y quien no, no vamos a forzar a nadie, ni para correr a nadie, va a ser una transición paulatina, amorosa y respetuosa con todos las personas del sector”.

Dejó en claro que no se va a forzar a nadie, que no van a correr personas por no querer venir a vivir a Mérida, sino que los trabajadores van a elegir cómo y cuándo.

"Les aseguro un gran respeto a todo el sector, una gran convivencia, estoy cocientes que muchos querrán y otros no podrán, pero el respeto al trabajo tiene que ser una transición sustentable, donde tomemos en cuenta las necesidades de la secretaría pero también de los seres humanos”, destacó.

Destacó el proyecto del Tren Maya que tiene como objetivo más desarrollo, “tengan la certeza de que es un proyecto que está cuidando al medio ambiente y a las comunidades, el sello ambiental de este sexenio y del licenciado Andrés Manuel López Obrador es cuidar la consistencia del ser humano con el cuidado del medio ambiente”.

Indicó Josefa González Ortíz Mena, frente a los trabajadores de esta dependencia federal, que no puede concebir un cuidado al medio ambiente, sin justicia social, “pero tampoco con un desarrollo que debas y que dañe el medio ambiente, se puede el balance, lo tenemos que hacer y el Tren Maya va a ser un ejemplo extraordinario de bienestar y desarrollo, de justicia social a las comunidades, con un cuidado de medio ambiente y gran respeto a nuestra ya frágil biodiversidad”.

Mesas de trabajo

Explicó que en este momento hay grupo interdisciplinarios para estudiar los problemas del medio ambiente en Yucatán, “Conagua, Semarnat y Conafor, estamos viendo todos los antecedentes para poder dar una respuesta”.

“Lo que ha sucedido es que todas las dependencias han estado trabajando de forma dispersa y en el caso de Yucatán estamos todas las instituciones trabajando, eso me preocupa y me ocupa por ejemplo en el tema del agua”, dijo.

Señaló que hasta el momento se está haciendo un inventario de quién va a venir a Yucatán, ya que el sector es de 16 mil familias, pero se hará respetuoso y poco a poco.

Con respecto a los estudios de impacto ambiental del proyecto del Tren Maya señaló que se están haciendo y que en este momento no se está haciendo obra sino reparación de las vías férreas, por lo que no se puede decir que se esta actuando fuera de la ley, “los estudios de impacto ambiental se está haciendo como proyecto ejecutivo y en consecuencia podremos hacer la de la Semarnat y entonces se comentará.

Los trabajadores de la dependencia federal dieron la bienvenida a la nueva Secretaria.

