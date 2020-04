Promete AMLO devolver IVA a las empresas lo antes posible

Ante la crisis económica que se avecina a causa del nuevo coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este jueves a devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas y personas físicas lo antes posible.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México descartó una crisis de desempleo masivo a causa del coronavirus y añadió que para evitarlo, se llevarán a cabo otras medidas para los empresarios con el fin de paliar los efectos de la crisis sanitaria.

“Lo de la devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno de devolverlo lo más pronto posible,” dijo AMLO

Señaló que la devolución del IVA será dentro del marco de la ley y no como ocurría en administraciones anteriores, donde dijo: "a los empresarios que aportaron a la campaña les devolvieron el IVA sin que fuese legal”.

Recordó que estas acciones serán anunciadas el próximo domingo 5 de abril, donde los temas centrales, además del empleo, serán salud y bienestar, todos encaminados a la contigencia sanitaria que enfrenta el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se comprometió a no elevar los impuestos.

"Vamos a dar énfasis en el empleo. El domingo es salud, bienestar y empleo, es básico lo del empleo, para van a ver cuántos empleos vamos a crear, por eso digo que la recuperación económica se va a lograr pronto”, expuso Andrés Manuel.

AMLO promete no elevar impuestos

Además de las acciones antes mencionadas, el presidente de la República mexicana también se comprometió a no aumentar los impuestos y "mantener bajos los precios de los energéticos. Que no haya derroche en el gobierno que le cueste menos a la sociedad mantener el gobierno. No corrupción, estado de derecho, oportunidades para la inversión”, detalló.

Andrés Manuel aseguró que las buenas relaciones diplomáticas que guarda México con los Estados Unidos también permitirán y permiten "poder vender lo que produce México".