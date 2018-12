Primer Decreto Presidencial firmó AMLO

Tal y se comprometió en la Cámara de Diputados cuando tomó posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió el Decreto para la creación de la “Comisión de la Verdad” y que comenzará a operar a más tardar en 30 días y cuyo objetivo es resolver el caso en definitiva sobre de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

En lo que representa la firma de su Primer Decreto Presidencial y que mañana seraá publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), López Obrador aseguró que con este decreto se ordena a todo el gobierno para que se preste todo el apoyo para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

"Les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso ni en ningún otro", sentenció el presidente, al tiempo de ofrecer garantías para los que rindan testimonio.

Con la firma del decreto para la creación de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa-dijo, empezamos a cumplir nuestra palabra y todo el gobierno ayudará a llegar a la verdad, pues ésta no debilita a las instituciones, las fortalece, además se trata de un asunto de Estado, aseveró el presidente.

Al recalcar que no debe nada a ningún grupo de interés, confió en que en este caso no existan obstáculos para saber lo que sucedió, ya que los reponsables de la comisión tendrán amplias facultades.Indicó que serán respetuosos de la autonomía, de dicha instancia.

"Les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro; nos hemos propuesto, y ese es el compromiso, acabar con la corrupción y la impunidad en el país", prometió López Obrador.

Ante los padres de los estudiantes desaparecidos, López Obrador se comprometió a que “no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

La Comisión, explica el documento, se integrará por los familiares de los estudiantes desaparecidos o sus representantes, sus abogados, un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como expertos profesionales y técnicos que se requieran.

“Esclarecer el caso iguala es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro a las víctimas”, destacó el nuevo funcionario.

Los miembros de la Comisión y al Ministerio Público federal tendrán libre acceso a instalaciones donde se presuma hubieran estado los desaparecidos o vestigios de ellos.

María Martínez, madre de uno de los desaparecidos, demandó al nuevo gobierno justicia, y que el gobierno deje de ser indiferente hacia el caso: “ Nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, con él no vimos avance”, dijo. “Ayúdenos señor, no queremos que esto quede impune, que no quede como otros casos”.