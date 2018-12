Prevenir el delito para proteger a niñez, adolescencia y grupos indígenas

Aquí en Yucatán uno de los principales retos es generar procesos de prevención de la violencia, está solicitado el tema de la alerta de género, la sociedad ha insistido mucho en generar procesos de un sistema que fortalezca la prevención de este tipo de acciones lamentables que se ha dado en esta entidad federativa, expresó María Eréndira CruzVillegas Fuentes, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Sin duda un reto de este nuevo gobierno del que tenemos una esperanza para que genere y particularmente en algunos municipios como los más recurrentes, atienda este tipo de fenomenologías”,

Referente al tema de la posible explotación de mujeres y niños chiapanecos, comentó que es un tema que la Codhey ha atendido muy bien, en el que emitió un proceso interno en la ciudad, “Sin duda su situación de migración no se puede criminalizar, recordemos de dónde son expulsados, que Chiapas es una de las entidades federativas con mayor pobreza en el país y que en efecto nos parece muy importante que se generen los procesos pertinentes para que estas personas tengan todas sus garantías”.

Expresó que hasta el momento no está comprobado formalmente que sea un tema de trata, “hemos estado al pendiente con la Codhey, que también ha hecho su propia investigación y al momento no tenemos la certeza, cómo en otras entidades donde si se ha vinculado formalmente los procesos de trata, lo que sí es que la Comisión Nacional nos manifestamos a favor de que se garanticen los bienes al tutelar de los menores y sobre todo que se le dé la garantía plena para que vayan a la escuela, que tengan acceso a la salud, educación y que se observe que haya una vinculación con la entidad de origen para conocer el por qué están migrando tantas personas a diversas entidades federativas”.

Señaló que no necesariamente es tema de explotación laboral, pero que al momento no tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos la verificación del dato.

Encuesta

Por otro lado destacó los resultados de la encuesta que la CNDH realizó con el Conapred, la UNAM y el INEGI, sobre la discriminación, desigualdad, en el país:

Seis de casa 10 mexicanos no confía en las personas indígenas, 8 de cada 10 personas no confía en las personas de tes morena, 6 de cada 10 personas reconocen que las mujeres son causante de la violencia, 7 de cada 10 no contrataría a jóvenes, 7 de cada 10 personas expresa malestar al escuchar a una persona hable una lengua indígena.

De cada 10 mujeres presas 9 no tienen visita, el 35% de jóvenes reclusos en el país tiene entre 12 y 17 años. El 39.3% de los jóvenes en el país, por alguna razón han tenido que abandona su hogar, en su mayoría entre edades de 10 y 15 años. De toda la población juvenil del país, el 6% ha tenido que irse a vivir a la calle.

Finalmente cuestionó qué es lo que está pasando en un país que está castigando a sus jóvenes y a sus mujeres, “por lo que es importante generar los procesos preventivos, desde todos los órganos de gubernamentales y sociales, no deberíamos llegar a eso, debemos ser una sociedad que arrope, cuide, proteja y que fomente la dignidad de las personas para que sea una realidad”.

Verónica Camacho