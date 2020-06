Prevé AMLO aumento de remesas para julio y anuncia arranque del T-MEC

Prevé AMLO aumento de remesas para julio y alista informe para el miércoles

El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que para el mes de julio, las remesas que ingresen al país aumentarán en un 10 por ciento, además de que descartó más pérdidas de empleos para ese mes del año, a pesar de la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus.

Lo anterior fue anunciado a través de un video publicado en sus redes sociales, donde también habló sobre el nuevo tratado de libre comercio entre América del Norte (T-MEC) y las pérdidas de empleos durante los meses de abril, mayo y junio.

Según lo anunciado por el presidente, en el mes de abril se perdieron 555 mil empleos formales, mientras que en mayo fueron 345 mil y en lo que va de junio, añadió, solo han sido 70 mil plazas laborales las que perdió la economía mexicana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los connacionales que residen en Estados Unidos por no dejar de enviar remesas a sus familiares en México

"Estoy pensando, que deseo desde luego con toda mi alma, ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos me estoy refiriendo a la economía formal. Si no hay aumento se va a mantener", dijo el presidente.

Habla AMLO sobre el T-MEC

Sobre el nuevo tratado de América del Norte, AMLO aseguró que el T-MEC llega en un momento adecuado, pues los nuevos acuerdos comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, también abonarán a la pronta recuperación de la economía mexicana.

"Vamos a salir a adelante. Todo esto se complementa con la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos el día miércoles en un momento muy oportuno porque esto va a significar màs inversiones, va a significar más empleos, más bienestar para México", dijo el mandatario.

El miércoles, que se cumplen dos años del triunfo democrático, informaré sobre la recuperación económica. Les adelanto algunos datos que considero alentadores. pic.twitter.com/DtImqfZbzB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 28, 2020

En este contexto, AMLO celebró las decisiones tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien inyectó a la economía de ese más de 3 mil billones de dólares, aseguró el mandatario mexicano desde su oficina en Palacio Nacional.

Te puede interesar: AMLO no hará acuerdos con criminales, "tenemos miedo, pero no somos cobardes"

"Conviene comentar que en Estados Unidos están destinando muchos recursos para salir de la crisis y no caer una recesión mayor (sic). Ellos están destinando más de 3 billones de dólares y esto nos ayuda a nosotros porque hay 34 millones de mexicanos en Estados Unidos", señaló.