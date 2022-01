Presunta narcomanta amenaza a Cuauhtémoc Blanco tras desconocer a narcos

Tras los comentarios de Cuauhtémoc Blanco sobre la fotografía que exhibiría su relación con presuntos líderes del narcotráfico, este miércoles fue difundida la imagen de una narcomanta con amenazas para el exfutbolista y gobernador de Morelos.

En redes sociales ha circulado este 5 de enero el mensaje en el que se culpa al mandatario estatal de haber roto los “acuerdos” y de darse “baños de pureza” después de negar su relación con líderes criminales.

“Aquí se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu puta madre”, se lee al principio de la manta.

“No se te ocurra desconocer los acuerdos mierda, deja de darte baños de pureza. Acuérdate quién te mandaba dinero para comprarte ropa, culero. Me respetas y te respeto”.

Por su parte Blanco, quien en septiembre fue vinculado a una red de lavado de dinero, aseguró que la fotografía en la que aparece con tres supuestos líderes criminales es una “guerra sucia” en su contra y aseguró que ya no se acoraba de esa foto en particular, ya que se toma muchas fotos.

Narcomanta contra Cuautémoc Blanco

La narcomanta que ha circulado por las redes sociales.

Más adelante la manta amenaza a Blanco con la publicación de datos precisos sobre el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, quien se oponía a la construcción y puesta en marcha de una empresa termoelétcrica en el estado.

Asimismo menciona supuestos favores hechos al gobernador de Morelos “antes de la llegada de AMLO” y asegura haber tenido “negocios” con él en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC). Cuauhtémoc Blanco fue edil de la capital morelense entre enero de 2016 y abril de 2018.

“A mí me respetas, y no te hagas pendejo, tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick. Entiende puto que si me respetas te respeto y todos tus pinches gatos están de testigos de nuestra amistad que ahora quieres traicionar puto”, se lee al final del mensaje, que no cita remitentes.

Foto de Cuauhtémoc Blanco con narcos

Imagen difundida por El sol de México.

En la fotografía difundida por El Sol de México, que ha sido verificada por expertos, Blanco posa con tres hombres señalados como Raymundo Isidro Castro “El Ray”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Irving Eduardo Solano Vera “El Profe”, de Guerreros Unidos; y Homero Figueroa Meza “La Tripa”, del comando Tlahuica, o los Tlahuicos.

Tras darse a conocer la fotografía en la que aparece con presuntos narcos, Cuauhtémoc Blanco pidió ser investigado para demostrar su inocencia y aseguró que él no es ningún criminal.

