Presume AMLO que México tiene finanzas públicas sanas

Desde el estado de Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tiene finanzas públicas sanas, lo que permitió pagar el anticipo que se requiere para que el país sea de los primeros en acceder a la vacuna contra el Convid-19.

“No nos van a faltar recursos, porque afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas, hemos actuado con responsabilidad y además, aunque parezca increíble, nos sobran recursos o no nos faltan para no presumir, porque ya no hay corrupción en el gobierno”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

Austeridad, la clave para finanzas públicas sanas

López Obrador hizo énfasis en que “si no hubiésemos decidido por convicción acabar con la corrupción en el gobierno, no tendríamos recursos, tendríamos que estar a estas alturas, más con la pandemia con la crisis económica, hablando de aumentar la deuda”.

Incluso reveló que en un momento se le sugirió incrementar la deuda, pero eso “hubiera implicado incrementar los recursos destinados al pago solo de intereses de la deuda”.

El presidente destacó que en su gobierno se ha aplicado la austeridad, por lo que ahora “no hay extravagancias, hay austeridad republicana y eso nos permitió ahorrar mucho; tenemos finanzas sanas que nos permiten avanzar”.

Esta austeridad, dijo, se ha aplicado en las grandes obras como el Aeropuerto de Santa Lucia o el Tren Maya. Respecto a este último proyecto, López Obrador informó se invertirán 130 mil millones de pesos, y no tendrá ninguna variación al finalizar las obras.

“Con el presupuesto convenido; uno de los problemas de antes fue que se estimaba un presupuesto y siempre se ampliaba, siempre se tenía una justificación y una obra después costaba el doble o el triple”.

AMLO puso como ejemplo la obra del Tren México-Toluca “se estimaba 32 mil millones de pesos, llevamos 60 mil millones de pesos y al final costará 90 mil millones de pesos. Eso no se quiere es parte del pasado ya no se quiere que regrese”.