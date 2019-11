Presidente de la Corte, Arturo Zaldivar le enmienda la plana a ex colega y titular de Gobernación, Olga Sánchez

Muy mal parada quedó la titular de Gobernación ante los mexicanos, ya que debe ser imparcial.

La llamada 4ª. Transformación sigue dando bandazos y sobre todo a todas luces sale a relucir la falta de oficio político de los ahora altos funcionarios, quienes todavía no digieren que están para servir a los mexicanos y no para satisfacer sus ambiciones personales.

Esta vez la ex ministra de la Suprema Corte y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó eufórica a través de las redes sociales, sin que supiera que estaban trasmitiendo en vivo que “es legal” que Jaime Bonilla haya rendido protesta como gobernador de Baja California, por un periodo de cinco años y no por dos.

Sin embargo el presidente de la Corte, Arturo Zaldivar dijo que ese órgano era el único facultado para pronunciarse en relación a la llamada “Ley Bonilla”.

La funcionaria resaltó posteriormente a manera de justificación que el Congreso local está facultado para emitir las normas por lo que resulta legal, y que la Suprema Corte será la que convalide o no la decisión de ampliar el mandato al morenista.

“Hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo y estuvo facultado el Congreso local para emitir la norma”, expuso Sánchez Cordero, quien asistió a la toma de protesta de Bonilla en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo previamente en entrevista con medios en Baja California, la secretaria de Gobernación prefirió no dar su opinión al respecto; “yo no puedo estar o no de acuerdo, el Congreso emite la norma y el Tribunal constitucional va a resolver”.

Pero después de las declaraciones a medios, en un video se ve a la exministra entrar a un salón junto al gobernador Jaime Bonilla y parte de su equipo y hacer referencia a las declaraciones que acababa de dar.

“Ahorita acabo de hacer una declaración importante, me dijeron ‘¿es legal por cinco años?’, dije es legal porque la norma está vigente”.

“Todo lo que necesitamos, ¿no?, aunque no nos den los 5 años con eso tengo”, responde Bonilla, sobre los comentarios de la secretaria.

Y como remate apuntó la ex ministra de la Corte: “para mí la norma va a pervivir”, frase que seguramente pasará al anecdotario político mexicano por cursi y zalamera.

Y después de este “desliz” la secretaria de Gobernación explicó que sus declaraciones fueron una “opinión jurídica” sobre la naturaleza del tema y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte.

“Si no hay quien pueda promover la acción por razones de que no es electoral, por razones de que no es una norma de derechos humanos, pues entonces la norma no hay quien la pueda cuestionar. Pero fue una opinión jurídica, estrictamente jurídica”.

Reconoció que ella no se dio cuenta que la estaban grabando. “Soy muy ingenua en el tema de las redes sociales. No me di cuenta de que me estaban tomando video. Acuérdate que yo soy de la era de piedra”, expuso a manera de disculpa.

“Estábamos en una esgrima jurídica, eso era todo, luego hablé sobre mesas de justicia, yo no tengo nada que esconder y como dice el Presidente benditas redes sociales”, aunque en su interior, lo mismo que sus allegados reconocieron que este “resbalón” la deja muy mal parada como titular de la política interior, en donde no debe tomar partido.

Cabe recordar que hace tres meses, Sánchez Cordero dijo que la ampliación de mandato era inconstitucional. No obstante, dijo que la federación debe ser respetuosa de las disposiciones soberanas de los estados.

“Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro, sí puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, es que se trata de una reforma inconstitucional”, dijo Sánchez Cordero en esa ocasión.

En relación a los recursos que se han interpuesto contra la reforma para ampliar el mandato, dijo el 17 de julio que: “lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tiene al alcance a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos”.

La corrigieron

“Ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la #SCJN“, afirmó vía Twitter el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, luego de que se difundieron declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el tema.

En un mensaje en estos días de Muertos, Zaldívar reiteró: “ante tantas expresiones, no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla” es la #SCJN. Determinación que se tomará en su momento, con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes”.

El jueves 31 de octubre, antes de la toma de protesta de Bonilla Valdez, la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el instituto político local Partido de Baja California, en contra de la llamada Ley Bonilla.

El Instituto Nacional Electoral, pese a que carece de facultades explícitas para ello, presentó una acción de inconstitucionalidad, argumentando que la norma contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

El 24 de octubre, la Corte admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, quienes también a través de sus representantes y legisladores cuestionaron la parcialidad de la titular de Gobernación (Ariel Velázquez).