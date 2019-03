Presidente de Lázaro Cárdenas abandona PT y se suma al PRD

El presidente de la Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, anunció su renuncia formal del Partido del Trabajo (PT) para sumarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El motivo que suscitó su renuncia del partido es debido a la falta de apoyo y organización al interior del instituto político.

El alcalde fue acompañado por integrantes del Sol Azteca, entre ellos, líderes nacionales y el representante del partido en la entidad, Julián Ricalde Magaña.

Nivardo Mena compitió en las pasadas elecciones de 2018 para ocupar la presidencia de Lázaro Cárdenas con el PT, el partido formaba parte de la coalición “Juntos haremos historia” integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el extinto Partido Encuentro Social (PES), sin embargo, en Lázaro Cárdenas el candidato participó como candidato externo del PT y ganó la elección.

En conferencia de prensa, el edil detalló que renunció al PT hace unos días y se suma de manera oficial al PRD para continuar los trabajos de su fundación “Nivardo Mena”.,

“En el proceso electoral trabajamos en el estado para conseguir casi 50 mil votos por el partido a favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajamos para la candidatura a la diputación y a la senaduría, personalizando nuestra propia candidatura en Lázaro Cárdenas. Si no hay apoyo y respaldo lo siento mucho”, dijo el alcalde de Lázaro Cárdenas.

Nivardo presenta su renuncia oficial del PT para sumarse al Sol Azteca.

Nivardo Mena agregó que, aunque no tenía intenciones de participar en el proceso electoral de 2018-2019 para la renovación del Congreso de Quintana Roo, no fue tomado en cuenta para participar con propuestas o colaborar dentro del proceso aunado a que no estuvo de acuerdo en la integración personajes políticos, además de los problemas de organización y definición de metas del partido.

Julian Ricalde Magaña, sostuvo que la llegada de Nivardo Mena al PRD es positivo, ya que es un político que ganó en el pasado proceso electoral de 2018, y alcanzó a su favor al menos 50 mil votos que le permitieron representar la presidencia de Lázaro Cárdenas.

El representante perredista sostuvo que el PRD tiene actualmente cuatro presidentes municipales en el estado, en los que se sumará Nivardo Mena, y lo visualizan como un elemento fuerte para dar apoyo en este proceso electoral de 2019 por tener empatía y apoyo político en el Distrito 01.