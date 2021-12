Porfirio Muñoz Ledo trabajará con Movimiento Ciudadano, pero aún será de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, quien hace varios años fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que actualmente es militante de Morena, este domingo fue anunciado como nuevo asesor del partido Movimiento Ciudadano (MC).

El político y ex candidato presidencial no va a renunciar a Regeneración Nacional, sino que simplemente va a trabajar a la par con otro partido, así lo confirmó Dante Delgado, coordinador nacional del MC. La llegada del diputado será para sistematizar la agenda socialdemócrata y posicionarla públicamente.

De acuerdo con Delgado, se eligió a Porfirio Muñoz Ledo de Morena por “su amplia experiencia política y su invaluable vinculación histórica y personal con la socialdemocracia mundial’’.

MC otorgó un reconocimiento a Porfirio Muñoz Ledo

El político apoyará a MC a pesar de seguir siendo militante morenista/Foto: Twitter

Tras ser condecorado por Dante con la “Medalla al Mérito Ciudadano, Benito Juárez García’’, Muñoz Ledo afirmó en el evento del MC que en los próximos meses, antes de que se cumplan dos años, y “por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse’’.

El ex presidente de la Cámara de Diputados de México considera que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “teme” que esté perdiendo el poder: “Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder de manera que ya no es prematura, sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetible'', declaró.

Muñoz Ledo dice cuáles son las nuevas tareas para el país

El morenista ha estado en diversos partidos políticos mexicanos/Foto: Twitter

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Muñoz Ledo no ha estado conforme con las candidaturas de Morena, por lo que mencionó cuáles son las nuevas tareas que tiene el país para los próximos años, y estas ideas posiblemente serás las que aplicará para Movimiento Ciudadano.

“¿Cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y dominado por la cibernética y las telecomunicaciones? ¿Cómo se organizarán los poderes públicos en un mundo que requerirá el concurso de los poderes subnacionales, de los estados, y de los integrantes de la sociedad?", mencionó.

"Esa es la respuesta que debemos encontrar: el México que viene en un mundo globalizado. Esa es tarea de todos y para todos. Es la tarea de esta generación de mexicanos'', expresó Porfirio Muñoz Ledo.

