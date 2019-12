Por suspender sanciones a "El Bronco", buscan juicio político a magistrados

Por incurrir en una violación a los estatutos del Tribunal Administrativo, tres magistrados que aprobaron suspensiones a las sanciones del gobernador Jaime Rodríguez, "El Bronco", podrían ser sometidos ajuicio político.

Rodrigo Maldonado, Cruz Cantú y José Manuel Guajardo, fueron acusados por el senador Samuel García, quien acudió con dicha petición a la Oficialía de Partes del Congreso local, por inclumplir el artículo 63 de la constitución.

El legislador de Movimiento Ciudadano, indicó que los funcionarios obedecieron indicaciones del Ejecutivo y otorgaron un recurso que no les compete, por tratarse de un asunto de materia electoral.

"No pueden ellos meterse en temas del poder legislativo, por eso las suspensiones que le dieron a Manuel y el Bronco no valen, no vinculan a este congreso", señaló.