Por secuelas de COVID-19, Rosario Robles no estará físicamente en la audiencia

La ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, no estará físicamente en la audiencia por el caso de la Estafa Maestra que se llevará a cabo este viernes 4 de febrero, ya que según se dijo a La Verdad Noticias, presenta severas secuelas de su contagio de COVID-19, por lo que estará en videoconferencia.

Su defensa alegó que aún presenta ciertas complicaciones derivadas de su contagio, y por ese motivo, le permitieron ausentarse, se dijo además que solo estará presente en las próximas audiencias si tiene mejoras.

Previamente en este medio dimos a conocer que Robles se contagió de COVID-19 en la cárcel, y aunque no se dijo mucho de su estado de salud, se dice que pudo ser más complicado debido a su avanzada edad.

Audiencia de Rosario Robles

La misma Rosario aununció su contagio de COVID-19

La audiencia judicial en contra de la ex funcionaria pública, está programada para este viernes 4 de febrero a las 16:00 horas, en donde un juez de control tendrá la tarea de resolver si el delito de uso indebido del servicio público, la prescribió o no. Recordemos que por este delito fue señalada la ex funcionaria.

Los cargos en su contra empezaron desde 2017, cuando se reveló que Robles, ex secretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), permitió el desvío de fondos públicos equivalentes a más de cinco mil millones de pesos, mediante universidades y empresas fantasma en el polémico caso que es conocido como “la estafa maestra”.

En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), logró prisión preventiva para la acusada en el penal femenino de Santa Martha, alegando que era potencial a huir, pues intentó esconder un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.

¿Cuántos años tiene Rosario Robles?

Nació en 1956 en la CDMX

La mujer tiene 65 años de edad, nació el 17 de febrero de 1956 en la Ciudad de México y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, e incursionó como servidora pública hace varios años.

Tras ser descubierta en sus crímenes, Rosario Robles permanecerá en prisión, pues se le negó la libertad condicional para evitar que escape del país.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!