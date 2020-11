Por respeto a la gente, AMLO usaría cubrebocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy en su rueda de prensa mañanera que no aplicará medidas coercitivas en México, como está pasando en países de Europa, para reducir casos de covid-19 y aseguró que solo usaría cubrebocas “por respeto a la gente”, pese a las críticas de los opositores a su gobierno.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, AMLO lamentó los rebrotes de la enfermedad en Europa y los toques de queda en varios países como Francia, España y Alemania, donde sus respectivos gobiernos han implementado estrategias de nuevo confinamiento.

AMLO apuntó que en México no se implementarán medidas restrictivas porque se tiene “un pueblo extraordinario y consciente” y se está dejando de lado el autoritarismo.

“Si yo algún día me pongo el cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente”, sentenció el mandatario federal.

AMLO y el cubrebocas

Andrés Manuel López Obrador aseguró en su mañanera que no usa cubrebocas porque mantiene la sana distancia y porque el doctor le dijo que no es necesario que lo utilice si no está infectado de coronavirus, aunado a que confesó que cada semana se hace pruebas de coronavirus, como ya dio a conocer La Verdad Noticias.

La pandemia de #COVID19 está activa, no debemos relajar las medidas. Conferencia matutina. https://t.co/bwYrxW0Mg5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 3, 2020

“Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad en la gente, de que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas”, aseveró el presidente de México.

Te recomendamos leer:AMLO pide a integrantes de FRENAAA que le "echen ganas"

Desde que empezó la pandemia, el presidente de México se ha rehusado a usar cubrebocas recibiendo críticas de sus opositores, pero también de una parte de la sociedad e incluso de medios internacionales que lo comparan con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y de Brasil, Jair Bolsonaro, que se han pronunciado porque las mascarillas no funcionan contra el covid-19 a menos que lo padezcas.Aseguró que en el país no va a haber ningún problema de contagio y que le tiene confianza al pueblo ahora que viene el Buen Fin.