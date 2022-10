¿Por qué demandarán los militares detenidos por el caso Ayotzinapa?

La defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, anunciaron que se preparan para llevar a cabo una denuncia penal, luego de asegurar que el informe gubernamental sobre el caso Ayotzinapa de 2014 incluye “información falsa”.

Los abogados de los acusados han señalado que ya están preparando recurso legal, después de la entrevista que se publicó en el periódico The New York Times, en el que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, también presidente de la Comisión de la Verdad, reconoció que hay pruebas sin sustento.

“Desde el principio existen muchas pruebas que han sido fabricadas en el caso”, aseguraron los abogados César Omar González y Alejandro Robledo, según cita el diario El País.

Militares detenidos por Ayotzinapa alistan demanda

Padres de las víctimas.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, entre los militares que han sido vinculados a proceso se encuentra el general brigadier José Rodríguez Pérez, el de mayor rango entre los imputados y exjefe del 27º batallón de infantería en Iguala, donde ocurrieron las desapariciones.

También, se señaló al capitán José Martínez Crespo, por el que intercedió el titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, según se dio a conocer en una carta dirigida al presidente de México, misma que fue filtrada por el grupo de hackers Guacamaya.

En agosto pasado, la Comisión de la Verdad presentó un informe en el que denunció la complicidad directa de mandos del Ejército en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, de acuerdo con el reportaje del periódico estadounidense The New York Times dicho documento está sostenido por evidencias que no se verificaron ni se probaron como verdaderas.

¿Qué fue lo que realmente pasó en Ayotzinapa?

Los jóvenes desaparecieron en 2014.

El 26 de septiembre de 2014 se registró en Iguala, Guerrero, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos mejor conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México. A ocho años de los hechos, poco se sabe del motivo de la desaparición de los jóvenes, y fue hasta marzo de 2020 que AMLO anunció la detención de los presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa.

