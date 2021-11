Por disparar contra migrantes, AMLO ordena poner a disposición a elementos de GN

Durante la conferencia de prensa de este miércoles 3 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), condenó el actuar de la Guardia Nacional (GN) en el estado de Chiapas, pues algunos elementos dispararon contra un vehículo en el que viajaban varios migrantes, suceso en el que murieron dos personas.

Así mismo exigió a las autoridades poner a los responsables a su disposición para las investigaciones correspondientes.

En lo que va del año, cientos de miles de migrantes han sido detenidos en la frontera de México, tanto en la del sur como en norte, pues personas de Centroamérica buscan llegar a Estados Unidos.

Elementos de la GN dispararon contra migrantes

En la conferencia matutina, AMLO habló de “dos migrantes”, aunque hasta el momento, la Guardia Nacional confirmó la muerte de solo uno de origen cubano.

“Sí, no se detuvieron. Pero no hicieron más que salir rápido sin detenerse. De frente estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron”.