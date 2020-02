Por amor, diputada federal renuncia al PRI y se suma al PES

Por amor, la diputada federal Irma Terán renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su bancada en la Cámara de Diputados para sumarse a la fracción del Partido de Encuentro Social (PES) que es coordinada por su esposo Jorge Argüelles, con quien contrajo nupcias en diciembre, tras conocerse en San Lázaro.

La ahora ex priista, Irma Terán ofreció una rueda de prensa en las instalaciones del Palacio Legislativo junto a su esposo para anunciar su decisión, señalando que lo hacía con toda convicción y para tener congruencia y respeto.

“He decidido renunciar al PRI y, en consecuencia, a su bancada en la Cámara de Diputados.

“Cuando se lo comenté a Jorge (Argüelles) me preguntó por las razones y si estaba yo realmente segura. Le respondí que la razón era tener congruencia y respeto hacia ambos grupos parlamentarios. Juntos, uniendo fuerzas, obtendremos grandes logros para México, en unidad”, señaló.

Haber cambiado de Partido no disminuye mi amor por México y sobre todo, por mi tierra, por Sonora; las grandes necesidades que viven actualmente los sonorenses no pueden esperar, los @PESDiputados trabajaremos en soluciones para los problemas de la actualidad. #SonoraTeAmo pic.twitter.com/iuRBmrdJe9 — Irma Teran (@Irmateranv) February 21, 2020

La deputada federal agregó que “a partir de esta decisión, no sabemos qué nos depare el destino, pero estamos seguros de que todo lo que venga, para bien o para mal, lo enfrentaremos como familia, haciendo equipo, como matrimonio”.

Es importante recordar que el PRI, partido al que dejó de pertenecer la diputada Irma Terán, es adversario del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el PES, es uno de los dos partidos que se han aliado con Morena, partido de AMLO.

“Es un acto de amor”, dice Argüelles

El Diputado @jorgearguellesv anuncia que la Diputada @Irmateranv se suma al grupo parlamentario del @PESNacionalMX para caminar juntos por el mismo objetivo, sacar adelante a #México https://t.co/lII8EV4tik pic.twitter.com/1OcD695SWX — Partido Encuentro Social (@PESNacionalMX) February 21, 2020

Al respecto, Jorge Argüelles, señaló que quienes conforman Encuentro Social son gente normal, “no somos de cartón, preferimos dejar de hacer lo políticamente aplaudido para hacer lo socialmente correcto. En esa congruencia y en esa sensibilidad, la diputada Irma Terán, que es mi esposa, ha decidido sumarse a este proyecto político”.

“Es un acto, aparte de que es un acto familiar, es un acto de amor”, señaló.

Con ello, ambos buscarán un mismo objetivo que “es sacar adelante a nuestro país (…) siempre tener una propuesta para que nuestro México sea un mejor lugar para vivir”, aseguró Jorge Argüelles.

Las y los diputados de @PESDiputados damos la bienvenida a la familia #PES a la diputada @Irmateranv estamos seguros que con tu ayuda daremos más fuerza e impulso a lo #SocialmenteCorrecto por nuestro país. ���� pic.twitter.com/auFPvsGQmP — Diputados Encuentro Social (@PESDiputados) February 20, 2020

En esta presentación el líder del PES en San Lázaro le dio la bienvenida ya que aseguró, “esta es mi otra familia. Es una familia que me recibió, que me apoyó y que así como tú, con el amor que todos los días me das, también ellos me impulsan a seguir saliendo adelante”.

