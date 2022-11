Por Tren Maya, gobierno indemnizará a Grupo México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que Grupo México aceptó un acuerdo en el que se le pagará, de acuerdo con el dictamen que emitan los ingenieros militares, una indemnización porque el gobierno federal canceló el contrato del Tramo 5 de la construcción del Tren Maya.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo aclaró que una publicación del periódico Reforma en que el detalla la demanda que el consorcio constructor interpuso contra la federación.

Manifestó que al principio no entendió, pues asegura que él mismo había hablado con los representante de la empresa y “me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos, que los ingenieros militares elaborarán un dictamen”.

Dijo que aceptaron que haya una tercería, que los ingenieros militares definieron cuánto se les debe de pagar por lo que hicieron.

El mandatario dijo que “de pronto me entero por el pasquín del Reforma que ya nos había demandado Grupo México; le pregunté al secretario de Gobernación, (Adán Augusto); porque fue le que me dijo, que no había ningún problema, volvió a hablar y que sí aceptan el acuerdo”.

“Es un asunto de finiquito”, aseguró.

