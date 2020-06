Políticos de México que tuvieron hijos con actrices de Televisa (FOTOS)

El pasado viernes 26 de junio el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch fue víctima de un atentado de la autoría del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en donde resultó con tres heridas de bala.

El funcionario de Seguridad es hijo del ex director de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua, y de la actriz María Sorté. Los mexicanos han mostrado interés en recordar cuáles son los políticos que fueron vinculados sentimentalmente con mujeres del espectáculos.

Políticos casados con actrices de Televisa

María Sorté, madre de Omar García Harfuch no es la única actriz que se ha visto involucrada sentimentalmente con políticos mexicanos, también la famosa conductora de televisión, Galilea Montijo está casada con Fernando Reina y tuvieron un hijo llamado Mateo.

En sus redes sociales comparte varias imágenes de su familia en donde aparece el conocido político mexicano.

Daniela Castro es otra de las actrices de Televisa que formó una familia con un político; Gustavo Díaz Ordaz Borja, quien es hijo del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. Del matrimonio nacieron tres hijos, Aleza, Daniela y Gustavo Díaz Ordaz Castro.

Daniela Castro y su esposo, Gustavo Díaz

Anahí se casó en 2015 con el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. La ex integrante de RBD tuvo dos hijos con el ahora ex mandatario estatal; Manuel y Emiliano.

Anahí tuvo dos hijos con el ex gobernador de Chiapas

La también actriz de Televisa, Victoria Ruffo, quien es madre de uno de los hijos del comediante mexicano, Eugenio Derbez, se casó con el actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad y juntos tuvieron unos mellizos; Anuar y Victoria.

Victoria Ruffo tuvo dos hijos con su actual esposo

Edith González, la fallecida actriz se convirtió en madre de una niña y cuando se casó con Santiago Creel, político panista, la reconoció como su hija. Tras la muerte de la actriz y “Eterna Aventurera”, la menor vive con su padre.

La fallecida actriz, Edith González y su esposo

El abogado Juan Collado es otro político que contrajo matrimonio con una actriz de Televisa; Yadhira Carrillo es la actual pareja del empresario que está en la cárcel por corrupción. Anteriormente estuvo casó con Lety Calderón, también actriz de la misma empresa con quien tuvo dos hijos.

Juan Collado y su actual esposa, Yadhira Carillo

El caso más sonado fue el del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dos años antes de ganar las elecciones presidenciales de 2012 se casó con Angélica Rivera, mejor conocida como la Gaviota. Cuando el ex priísta terminó su sexenio, se divorció de la ex actriz.