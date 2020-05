Políticos celebran el Día de las Madres y envían emotivos mensajes

Por motivo del 10 de Mayo, Día de las Madres, varias personalidades de la política mexicana enviaron emotivos mensajes a las mujeres del país que son mamás; algunos otros escribieron una dedicatoria para sus madres.

Entre ellos se encuentra la jefa del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, Tatiana Clouthier y la esposa del ex presidente Felipe Calderón, la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala.

Políticos envían mensajes por el 10 de mayo

La ex coordinadora de campaña del ahora presidente de México, Tatiana Clouthier envió una felicitación a todas las madres de México “con todo su cariño”.

Felicidades con todo mi cariño pic.twitter.com/69VyMBLhqE — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) May 10, 2020

Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), también decidió dedicar un mensaje por el 10 de mayo haciendo referencia al distanciamiento físico que los mexicanos están teniendo debido a la crisis sanitaria causada por el covid-19.

“Hoy 10 de mayo también es un día para seguir reivindicando la igualdad de los derechos de las mujeres”.

Buen día. Felicidades a todas las mamás. Hoy celebramos diferente con distanciamiento físico pero siempre con cercanía familiar y social. Hoy 10 de Mayo también es un día para seguir reivindicando la igualdad de los derechos de las mujeres. #10DeMayo — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 10, 2020

El embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, también decidió enviar un mensaje a las madres mexicanas en un mensaje acompañado de una fotografía de su madre y de él cuando era pequeño.

“El amor de las madres hacia sus hijos es la base de la familia y la civilización”.

Felicidades por el día de las madres. Un abrazo especial a mi mamá que tiene 90 años, un gran corazón, una cultura excepcional, una gran vocación de servicio, que sigue pensando en nosotros -sus 7 hijos- y que lleva 50 días quedándose en casa por solidaridad con los demás. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) May 10, 2020

Margarita Zavala, esposa del ex presidente de México, también escribió un mensaje por el Día de las Madres pero su mensaje no fue tan aceptado por los mexicanos ya que le recordaron que decenas de madres no podrán festejar este importante día gracias a la tragedia que ocurrió hace 10 años en la Guardería ABC.

Les deseo un muy feliz día de la madre a todas las madres mexicanas, especialmente aquellas que no pueden estar con sus hijos en este día por la pandemia. El amor de las madres hacia sus hijos es la base de la familia y la civilización. pic.twitter.com/YU8SXJVUcJ — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 10, 2020

También respondieron haciendo alusión a todo el personal médico que tiene carencias de atención gracias al “mesías” Felipe Calderón debido a las promesas hechas pero no complidas durante su sexenio.