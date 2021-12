"Política de abrazos no balazos" ha reducido muertes de personas inocentes

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados con motivo del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México para asegurar que “la política de abrazos no balazos” ha sido efectiva.

De acuerdo a sus declaraciones, esta política es “sinónimo del uso de la inteligencia” y que gracias a ella se ha reducido el número de muertes de personas inocentes. Asimismo, defendió la estrategia de seguridad del actual Gobierno de México y aseguró que las fuerzas de seguridad nunca se usarán contra el pueblo ni culpará a las víctimas.

La administración actual reiteró su compromiso de no usar las fuerzas de seguridad contra el pueblo.

“En esta administración estamos atacando las causas que generan la violencia… Aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya disputas criminales; y la paz se construye con más abrazos, más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad”, declaró la periodista Rosa Icela Rodríguez Velázquez ante los presentes.

No habrá pactos con el crimen organizado

Por otro lado, la servidora pública, quien recientemente reveló que le han arrebatado 14 mil mdp en golpes a la delincuencia, aseguró que la actual administración no hará pactos con el crimen organizado y que en los últimos tres años se ha logrado la detención de 2 mil 553 presuntos criminales.

“Tenemos resultados y muchos… La captura de generadores de violencia en este gobierno se distingue por el estricto apego a las órdenes judiciales y en un arduo trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. Como lo he dicho antes, abrazos no balazos no significa que estamos de brazos cruzados”, finalizó Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

¿Qué cargo tiene Rosa Icela Rodríguez?

La periodista y servidora pública se desempeñó como secretaria de Gobierno de la Ciudad de México del 2018 al 2020.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez es la mujer que AMLO ha elegido para dirigir la SSPC. Es una periodista y servidora pública mexicana nacida en Xilitla, San Luis Potosí que destaca por ser la primera mujer en estar a cargo de la seguridad pública en la historia de México.

Fotografías: Redes Sociales