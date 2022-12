‘Plan B’ de AMLO se aplaza hasta febrero del 2023

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, señaló que para lograr consolidar en la Cámara Alta el “Plan B” de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que esta pueda ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, será necesario esperar hasta el 1 de febrero del 2023.

El morenista explicó que esto es debido a que, como se informó en La Verdad Noticias, los diputados desecharon la conocida como la “cláusula de vida eterna”, la cual pretendía permitir que los partidos aliados a Morena como el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) establecer una figura de candidatura común para convenir la distribución de votos entre ellos.

Monreal igualmente manifestó su respeto por todos los partidos políticos. "Es más, creo que el PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, tienen personas extraordinarias, hombres y mujeres que pueden ser sus candidatos, muy buenos candidatos para que la sociedad los valore".

Monreal no planea dejar Morena

El paquete prevé la modificación a cuatro leyes

Igualmente aclaro que “yo no voté para que se me tomara en cuenta por algún partido de oposición: no, voté en conciencia, en mi condición de hombre de honor y en mi condición de legislador autónomo, de respetar la Constitución”.

Te puede interesar: PVEM desiste en aprobación de la “cláusula de vida eterna”

Empresarios confían en la SCJN

El morenista negó su interés en ser candidato de otros partidos

Organismos del sector privado han expresado su preocupación ante la reforma parcial de leyes electorales, no obstante, han dicho que confían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá conforme a la ley sobre la legalidad de las modificaciones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que confía en que la SCJN hará un análisis certero, utilizando información técnica para que se tome la mejor de las decisiones en favor de lograr consolidar la democracia.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que la discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados no contó con “la apertura necesaria para lograr los consensos indispensables para fortalecer la democracia”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram