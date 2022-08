Pío pide que AMLO declare ante la FGR: “Solo mi hermano sabe la verdad”

El hermano del presidente AMLO, Pío López Obrador pidió a sus abogados que soliciten a las autoridades que llamen al mandatario a declarar, pues asegura que Andrés Manuel siempre tuvo conocimiento de lo que ocurría.

"Sólo hay una persona que sabe toda la verdad y es mi hermano”, indicó Pío a su abogado Pablo Hernández Romo.

Recordemos que en agosto de 2020 se difundieron videos donde se observa a Pío recibiendo dinero, que según explicó eran aportaciones para el movimiento de su hermano que entonces era candidato presidencial.

FGR sigue investigando a Pío López Obrador

Pidió que convoquen a su hermano a declarar

Esta situación no se ha logrado esclarecer, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando a Pío por presuntos delitos electorales. En cuanto al avance de las investigaciones, el abogado Romo aseguró que no se ha logrado ningún proceso.

“(Pío) me dijo que ‘el que más está interesado de que se sepa toda la verdad soy yo’. No sólo eso, me dijo que hay una persona que ‘sabe todo y es mi hermano Andrés Manuel López Obrador lo importante es que se le cite a él para tomarle la declaración”, indicó.

Recordemos que el 21 de agosto de 2021, el mandatario declaró que sabía de los videos y de la entrega del dinero por parte del exgobernador de Chiapas, David León.

“Claro que voy a pedir que lo citen, me está diciendo mi cliente que eso quiere, yo creo que es algo legal y si todo el mundo quiere saber la verdad de los hechos y si Andrés Manuel dijo eso en una mañanera, claro que hay que pedir que lo citen”, agregó el abogado.

Te puede interesar: 'Yo no cometí delito': Pío López Obrador reaparece a dos años del videoescándalo

¿Qué número de Presidente es AMLO en México?

Es el presidente número 63 de México

Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, es el presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos. Inició su sexenio en el 2018 y deberá terminar su mandato en 2024.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram