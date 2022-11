Piden que no haya infiltrados en la marcha para defender al INE

La senadora del PAN, Kenia López, hizo un llamado para que el gobierno federal no envíe infiltrados ni represores a la llamada Marcha por la Democracia, que fue convocada por la sociedad civil organizada para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de la controvertida reforma electoral.

Además, la legisladora resaltó que esta marcha busca que no desaparezca el INE y se garantice que seguirá realizando las elecciones a cargos públicos de forma autónoma y transparente en México. Esta manifestación se realizará el próximo domingo 13 de noviembre.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, también académicos y científicos han hecho un llamado para sumarse a esta manifestación, que se realizará en la Ciudad de México, para defender la existencia y autonomía del INE, ante una posible reforma electoral impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Defensa del INE sin colores

#VIDEO | Kenia López exige a AMLO no mandar infiltrados a la marcha para 'defender' al INE



La panista @kenialopezr refirió que @lopezobrador_ cuando era “opositor” era el “rey de las marchas”; pidió al gobierno “garantizar” la seguridad de los manifestantes. pic.twitter.com/ZFrLMfdrrw — LA OCTAVA (@laoctavadigital) November 7, 2022

Cabe señalar que Kenia López reiteró que esta marcha no tiene tintes políticos y que se realizó por parte de asociaciones civiles, entre las que destaca Unid@s, una organización fundada por Claudio X. González, al igual que el frente opositor Va x México. Cabe mencionar que el PAN señaló que respalda esta protesta.

“De manera personal estaré presente, acompañando a la ciudadanía; hemos acordado no llevar colores partidistas, no es una manifestación, no es un reclamo partidista, es un reclamo social y ciudadano, acudiremos de rosa, quienes así lo deseemos, este va a ser mi caso, y por supuesto que estaremos acompañando este reclamo ciudadano porque al INE no se le toca”, señaló.

Agregó que el país vive una crisis democrática que podría agudizarse si el gobierno federal logra destruir al INE con su reforma electoral. Cabe señalar que el presidente nacional del INE, Lorenzo Córdova, reiteró que el árbitro electoral tiene toda la disposición para trabajar en una reforma progresista.

Te puede interesar: Anuncia PAN marcha en defensa del INE este 13 de noviembre

¿Qué se necesita para aprobar la reforma electoral?

#ConferenciaPresidente

Aunque sean “gente sin autoridad moral y deshonestos”, Fox, Calderón y el Señor X, “tienen todo el derecho a manifestarse” en contra de la Reforma Electoral, señaló el presidente @lopezobrador_. https://t.co/BuKwxGZ2Ao pic.twitter.com/fsBAnbonc1 — Al Momento 4T (@Almomento4T) November 7, 2022

Para aprobar la reforma electoral se requiere una mayoría de votos absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, es decir la mitad más uno. Esta iniciativa será discutida en San Lázaro en diciembre próximo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram