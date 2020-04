Piden a Tatiana Clouthier rechazar iniciativa de AMLO para reasignar recursos

La ex alcaldesa de San Pedro, Nuevo León, Tere García de Madero, pidió a la diputada Tatiana Clouthier rechazar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para anular las facultades de los legisladores para modificar el Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con la ex alcaldesa panista, esta modificación atenta contra la división de poderes al otorgar la facultad a la Secretaría de Hacienda. Recordó a Clouthier que como legisladora tiene la responsabilidad de preservar la estructura del Estado y la llamó a oponerse a la reforma para evitar que todo el poder caiga sobre el gobierno federal.

A través de una carta enviada por de WhatsApp, y difundida en redes sociales, la ex edil expresó: "Tatiana, tú estás en posibilidades de hacer frente y ocupar la Tribuna para hablar en contra de esto e inclusive jalar Diputados de Morena y partidos afines a votar en contra", indicó Madero. "Si no lo haces, el pueblo en un futuro te lo demandará, tenlo por seguro”, agregó.

Tere García pide a Clouthier no apoyar a AMLO

La también ex embajadora de México en Canadá pidió a Clouthier no ausentarse ni abstenerse en la votación de la reforma, que se prevé que la Cámara de Diputados discuta el próximo 5 de mayo.

Además de haber sido coordinadora de la campaña de AMLO, Tatiana Clouthier es una de las figuras más importantes dentro de Morena y la 4T

"No se vale escudarse en no asistir a la sesión o en la abstención, o en ir al tocador a la hora de la votación", indica Madero.

AL DIA CON DON MAQUI

27/04/2020



Que la estratega de la campaña de @miguelbtrevino vs @RebecaClouthier y que logró este fuera alcalde, la Señora Tere García de Madero parece que el apellido Clouthier le resulta incómodo (1/2) pic.twitter.com/JeEVlCTMCB — El Rincón de Maquiavelo (@rdmaquiavelo) April 28, 2020

En entrevista, Tere dijo que su intención no era que el mensaje se hiciera público, y que este surgió de la preocupación que compartió con sus amigas ante la propuesta enviada por el presidente para que el Gobierno Federal realice las reasignaciones ante emergencias económica como la provocada por el coronavirus.

Hasta el momento, la diputada morenista y ex coordinadora de campaña de AMLO no ha respondido a las declaraciones de la ex alcaldesa, quien también invocó la memoria de Manuel Clouthier, padre de Tatiana, a quien "tuve el privilegio de conocer y tratar, (y quien) te hubiera dicho lo que hoy te estoy diciendo".