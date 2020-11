Pide AMLO a seguidores que no le lleven serenata en su cumpleaños. ¿Por qué?

Pide AMLO a seguidores que no le lleven serenata por la pandemia

Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 67 años, pero pide a sus seguidores no llevarle serenata en la madrugada al Palacio Nacional debido a que hay que evitar las aglomeraciones por la pandemia de covid-19, pero ya en redes sociales está en tendencia el #FelizCumpleañosAMLO.

“Mañana voy a cumplir 67 años. Estoy bien gracias al creador, la naturaleza y a la suerte, también cuenta”, dijo el mandatario, al precisar que se enteró que le quieren llevar serenata, pero pidió evitarlo debido a la pandemia por la que atraviesa el país y el mundo.

“Me enteré que quieren venir hoy en la noche a traer serenata, yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí muchos, los quiero yo, y un poquito más todavía”, dijo AMLO.

López Obrador consideró que el mejor regalo que le pueden dar sus seguidores es el respaldo a su gestión, autollamada cuarta transformación, además de divulgar las buenas acciones de su gobierno, lo cual ya forma parte de su biografía de la que La Verdad Noticias ha dado cuenta.

“Amor con amor se paga, ya qué más amor me van a dar si me están respaldando. Estamos juntos llevando a cabo una transformación, que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. Qué mejor regalo que este, no hace falta, es mejor quedarnos en casa, por telepatía, mandarnos muchos abrazos y felicitaciones”, dijo Andrés Manuel.

El presidente indicó que pasará el día en la Ciudad de México con su familia, esposa e hijos, con quienes comerá y el sábado viajará a los estados Tabasco y a Chiapas para revisar los apoyos que se les dará a los damnificados por las inundaciones, donde incluso su pueblo natal, Tepetitán, Macuspana está bajo el agua.

