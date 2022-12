Pide AMLO a Bad Bunny cantar gratis en el Zócalo capitalino

Tras el fraude generado por la duplicidad de los boletos para el concierto del rapero puertoriqueño Bad Bunny el fin de semana pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo alusión a su “conciencia social” y a su sensibilidad le pidió considerar ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Esto de Bad Bunny, es una gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación, es de Puerto Rico, y es sensible, decirle que nos dio mucho sentimiento ver a los jóvenes tristes porque les clonaron sus boletos, porque hicieron fraudes, porque ahorraron durante mucho tiempo para comprar sus boletos”.

Dijo que, ante las escenas de jóvenes llorando por no haber podido entrar al concierto en el Estadio Azteca, pide al cantante reguetonero considere venir a México para una presentación gratuita para sus fans, pues el gobierno federal no puede pagarle, pero se compromete a poner la infraestructura, aunque tampoco “tan espectaculares”.

“Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado, y casando, le pido que considere de que venga a México, al Zócalo; no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario, las luces, claro no tan especulares, porque estuve viendo como salió en el Azteca, volando una palmera, eso si no se puede acá, pero una trilosa, no, ¿cómo se llama?, una tirolesa”.

Dijo que la tristeza de los jóvenes defraudados por Ticketmaster le “produjo sentimientos”, por lo que, le dio la instrucción al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, para que se regrese el dinero a los afectado, así como un el excedente correspondiente.

“La verdad de que sí me produjo sentimientos y le he dado instrucciones al Procurador del Consumidor para que actué, para que les regresen su dinero por la compra de sus boletos, pero no es suficiente”.

López Obrador señaló con la presentación gratuita de Bad Bunny en la Explanada del Zócalo capitalino se reivindicaría, aunque no haya sido su responsabilidad, ya que muchos jóvenes tenían la ilusión de verlo.

“Sería muy bueno, mucho muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo, y así se reivindica. No es culpa de él, ¿no?, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven y sensible. Tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martín, junto a René, de Calle 13. Entonces, ojalá”, expresó.

