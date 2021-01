Pese amenazas Colosio Riojas va por la alcaldía de Monterrey

El legislador local de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, reveló que ha recibido propuestas de todos los partidos políticos, menos del PRI, para ir con ellos en busca de la alcaldía de Monterrey.

Asimismo, dijo que al mismo tiempo ha recibido todo tipo de amenazas, menos de muerte, para evitar que participen en la contienda electoral 2021.

"En este momento no tenemos una definición sobre el partido porque han habido muchos ofrecimientos, por supuesto Movimiento Ciudadano es el más natural que se nos ha acercado he tenido ofrecimiento de prácticamente de todos, menos del PRI, pues ellos saben que hay cosas con las que no transitamos por razones históricas", detalló Colosio Riojas.

Colosio Riojas explicó que desde el 20 de noviembre manifestó que si no había las condiciones para buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León regresaría a su meta original de buscar la alcaldía de la capital de Nuevo León.

Asimismo, añadió que su proyecto por la alcaldía de Monterrey debe ser autónomo y con libertad para ejercer el trabajo sin estar supeditado a intereses de algún partido político.

"El proyecto importante se trata de la gente, de la ciudad, no del partido, y para eso estamos construyendo un gran equipo con las miras de tener una administración eficiente y por lo mismo debe ser autónomo para poder ejercer el trabajo sin estar supeditado a los intereses de algún partido político", explicó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Luis Donaldo Colosio Riojas actualmente es un abogado y político mexicano. Hijo del excandidato presidencial por el PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta en las elecciones de 1994. Actualmente es diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Quedó huérfano en 1994 tras el asesinato de su padre en marzo y la muerte de su madre debido al cáncer de páncreas en noviembre el teniendo 9 años y su hermana 1 año de edad.

